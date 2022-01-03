地震規模6.0 北檢磁磚掉落新北3電梯受困均排除
2022/1/3 18:21（1/3 19:50 更新）
中央氣象局今天表示，下午5時46分發生芮氏規模6.0地震。律師王志超地震當時正在台北地檢署，北檢大廳發生磁磚掉落事件，砸到王志超背部，所幸無大礙。 （王志超提供）中央社記者林長順傳真 111年1月3日
（中央社記者王鴻國、黃麗芸新北3日電）今天下午5時許發生芮氏規模6.0地震，新北市搖晃程度大，新北市政府立即成立地震災害應變中心，初步掌握僅3起電梯受困災情，已派員搶修協助人員脫困。另北檢也有磁磚掉落事件。
市府發布訊息指出，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，新北市約6時就開設地震應變中心，市長侯友宜也坐鎮了解最新災情。
市府表示，目前共接獲通報有3起電梯受困案件，分別是三重區福裕街某社區電梯疑因地震跳電停止，有人受困，但警消人員到現場前，電梯已恢復正常，受困民眾已經離開。
另外有三重區文化南路47巷及三重區中央南路95巷等2處社區電梯，疑似因地震而電梯停電有人員受困，經警消到場處理已協助人員脫困，民眾不需送醫。
新北大眾捷運公司指出，由於淡水地區震度3級，淡海輕軌列車於地震發生時依照標準作業程序立即停車，並以時速20公里速度巡視軌道，全線軌道及車站無異狀後，已恢復正常車速運行。
另三重區文化南路、中央南路及福裕街一帶發生停電狀況，已於下午6時40分全數恢復供電。
北檢則傳出磁磚掉落事件，律師王志超稍早也在個人臉書發表圖文表示「用自己的背部見證剛剛的地震」，從其照片可看到北檢警衛班辦公場所門口旁的磁磚剝落掉到地面。（編輯：李錫璋）1110103
（圖取自國家災害防救科技中心官方LINE帳號）
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