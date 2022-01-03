東部海域6.0地震 氣象局：未來2天不排除餘震

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花蓮東方海域3日下午發生規模6.0地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，未來2天不排除會有規模4至5的餘震。（國家災害防救科技中心提供）

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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮東方海域今天下午發生規模6.0地震，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這是屬於弧前盆地擠壓的地震類型，未來2天不排除會有規模4至5的餘震，但影響不會太大。

根據中央氣象局資訊，今天下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，地震深度19.4公里，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級。台北市搖晃明顯，時間接近1分鐘。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，這起地震是今年編號第1號的地震，規模就達到6.0。

陳國昌指出，這次地震是受板塊隱沒造成，隱沒的過程是往下，會推擠上方的板魂破裂、變形，因此造成地震，屬於弧前盆地擠壓的地震類型，在這個地區常出現。

陳國昌說，未來2天不排除會有規模4至5的餘震，但不會有太大的影響。（編輯：唐聲揚）1110103