歐盟限制中企投標醫療器材採購 中國祭反制措施

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（中央社記者李雅雯上海6日電）歐盟禁止中國企業參加一定金額以上醫療器材採購案，中國今天祭出反制措施，預算金額達人民幣4500萬元（約新台幣1.8億元）以上採購案排除歐盟企業參與，即日起生效。

中國祭出這一措施，正值中國外交部長王毅在歐洲訪問期間。

中國商務部今天透過「答記者問」表示，歐盟執行委員會（European Commission）6月20日宣布限制中國企業和產品參與其醫療器材公共採購，持續在公共採購領域對中國企業設置壁壘。

中國商務部指出，中國多次表示願與歐盟對話磋商、妥善處理分歧，「令人遺憾的是，歐方不顧中國釋放的善意和誠意，仍一意孤行，採取限制措施，構築新的保護主義壁壘，因此，中方不得不採取對等限制措施」。

中國商務部強調，相關措施是為了維護中國企業的合法權益，維護公平競爭的環境，這些措施僅針對從歐盟進口的醫療器材產品，在中國的歐資企業生產產品不會受到影響。

中國財政部今天發布「財政部關於在政府採購活動中對自歐盟進口的醫療器械採取相關措施的通知」。

這份通知指出，採購預算金額達人民幣4500萬元以上的醫療器材，確定必須採購進口產品時，在履行法定程序後，應當排除歐盟企業（不包括在中的歐資企業）參與。

通知提到，對於參與的非歐盟企業，其提供的自歐盟進口的醫療器材比重不得超過專案合約總金額50%。這些措施不適用於僅自歐盟進口的醫療器械能夠滿足採購需求的採購專案。

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新規從6日起施行，在施行日前，涉及上述措施的採購專案已經發布得標、成交結果公告者，可以繼續簽訂政府採購合約，不執行新規措施。中國財政部隨通知附上具體項目清單。

歐盟執行委員會6月20日宣布反制中國醫療器材公共採購對歐商的歧視，根據「國際採購工具」（IPI）法規，禁止中國企業參加歐盟27國政府500萬歐元（約新台幣1億7000萬元）以上醫療器材採購案。（編輯：邱國強）1140706