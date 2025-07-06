德媒：中國稀土其實多來自緬甸 以鄰為壑開採遺患多

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（中央社台北6日電）德國商報日前報導，中國的稀土事實上多來自緬甸，再運往中國加工。原因是中國調高環保標準，稀土開採難度增加，加上盛產稀土的緬北缺乏中央政府管控，使採礦活動不受監督。然而，中國在緬北開採稀土卻為當地帶來多方面危害。

商報（Handelsblatt）這篇以「中國透過破壞性交易鞏固（稀土）主導地位」為題的文章直指，緬甸事實上是中國最重要的外國稀土供應國，緬北的稀土開採在短短數年間成為價值數十億美元的生意，背後是龐大的國際利益。

這篇文章指出，緬北稀土的開採過程，為當地民眾帶來嚴重的健康隱患，且使當地傳統經濟陷入危機，還延長了當地已持續數年的內戰。

文章提到，由於中國提高國內環保標準，使稀土開採難度增加，稀土業因此轉向緬甸發展。在緬甸，中國企業過去一些年來基本上可以自由落戶。因為內戰，緬甸 缺乏中央政府管控，使緬北的採礦活動不受監督。

這篇文章直指，緬甸目前才是中國最重要的外國稀土供應國，再由中國進行加工。據中國海關2024年數據，中國2/3的稀土進口來自緬甸。據市場研究機構Adamas Intelligence數據，全球57%的金屬鏑和鋱來自緬甸。這兩種金屬用於生產電動汽車磁鐵等物件。

文章說，這些稀土主要在緬北的克欽（Kachin）邦開採。2021年緬甸軍事政變後，當地興起採礦熱潮。據當地智庫ISP Myanmar調查，2021至2024年底，克欽邦新開闢245個稀土礦場，比緬甸軍事政變前的4年大增超過1倍。

這篇文章提到，根據上述調查，上述礦場的背後不是中國商家直接投資，就是當地企業與中國合夥人合作。2021至2024年，他們對中國供貨的價值達36億美元（約新台幣1041億元），比緬甸軍事政變前的4年間大增500%。

文章指出，泰國一所大學數週前發布對稀土礦場附近溪流採樣的報告，顯示溪水有極高的有毒重金屬和放射性元素污染。環保組織認為，這些有害物質污染可能導致嚴重的健康問題，如癌症和流產。

英國華威大學（University of Warwick）研究者丹森勞恩（Dan Seng Lawn）表示，中國企業以成本最低的方式開採稀土，對環境高度有害；而原材料專家克呂莫（Thomas Krümmer）更直指，這是中國的「虛偽」，一方面在本國宣稱這種開採方式不被接受，卻在鄰國繼續開採。

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文章表示，在緬甸開採的稀土被運往世界各地。環保組織Earthrights International估計，由於緬甸稀土占全球比重相當大，該組織表示，幾乎沒有哪塊電動車的磁鐵中，沒有包含來自緬甸的爭議性原料。

這篇文章提到，不同的政治團體都嘗試以稀土開採利潤遂行其目標。上述的緬北克欽邦稀土礦，就被不同的武裝勢力先後掌控，並用開採稀土的收入擴充自身武裝。（編輯：邱國強）1140706