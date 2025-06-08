中國在緬開採稀土等礦汙染泰國河川 中使館：盼協商

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（中央社台北8日電）泰國媒體日前報導，中國企業緬甸境內大舉開採稀土等礦藏，導致流入泰國北部的湄公河等河川重金屬及砷濃度超標，引起泰國官方注意及民眾抗議。中國駐泰國大使館人今天說，中方支持泰緬兩國展開「負責任的調查」，透過友好協商解決問題。

曼谷郵報（Bangkok Post）5日報導，泰國汙染控制局證實，泰北地區的湄公河、郭河（Kok River）、賽河（Sai River）等河川中，重金屬及砷的濃度已達到不安全水水準，而汙染源是上游的緬甸東北部撣邦境內礦場。

據泰媒5月間報導，生活在汙染源地帶的緬甸撣邦居民反映，盤據撣邦境內的佤邦武裝力量允許中國企業在控制區內投資採礦，居民生活受到嚴重衝擊。由於未曾進行環境影響評估，採礦產生的廢水不僅導致水生動物死亡，這些礦場更在多處設立收費站向來往人員收費。

據「泰撣人權基金會」當時公布的衛星照片顯示，佤邦控制區內的勐撒、勐永兩地，除已知金礦外，在郭河附近至少還發現2處稀土礦。該基金會指出，如果稀土礦確實存在，將可能帶來更嚴重的環境衝擊。

緬甸礦產資源豐富，但本國開採技術落後，導致採礦產業多半落入中國企業手中，境內的中資礦場眾多，也使中國成為緬甸礦產輸出的最大主顧之一，這些礦產包括稀土、銅、錫、鉛、鋅，乃至最傳統的玉石等。

曼谷郵報5日報導，泰北清邁府、清萊府當天約1000名居民舉行集會，控訴緬甸採礦活動汙染泰北各河川，包括上述3條河川在內的河川都因此出現重金屬汙染，泰國政府應恢復受汙染的環境。

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針對上述質疑，中國駐泰國大使館今天以不具名發言人答記者問名義說，中方高度關注泰國境內湄公河支流重金屬汙染事件，並注意到泰國政府和有關地方近期發布的檢測報告。中方支持泰緬雙方加強溝通協調，開展科學、負責任的調查，通過友好協商解決問題。

發言人宣稱，中方一貫要求海外中國企業「遵守所在國法律，合法合規經營」，願與湄公河流域各國密切合作，共同保護好流域生態環境和水質。（編輯：邱國強）1140608