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美財長：有信心中國稀土將恢復輸美

2025/6/28 01:27
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（中央社記者廖漢原紐約27日專電）美國財政部長貝森特今天表示，對美中雙方所同意的有信心，稀土將會運至美國。他強調，美國對中國暫緩高關稅寬限期結束後，將視中國作為再來決定，美國不想與中國脫鉤，但可以採行策略性脫鉤。

貝森特（Scott Bessent）在福斯財經頻道（Fox Business）專訪中表示，美中協議部分包括降低關稅，稀土磁鐵將恢復進入美國，這是許多產業基礎的核心，之前稀土磁鐵未以雙方同意的速度進入美國。

他表示，現在對雙方所同意的有信心，稀土將會運送（至美國），與此同時，美方對中方有因應措施，也保留一些重要供應項目，在總統川普（Donald Trump）領導下可見局勢趨向緩和。

貝森特強調，這是為美國勞工與人民推動公平貿易的中心事務，對所有貿易夥伴也將如此。川普政府上任百日期間，把和平協議、貿易協議、對內減稅等搬上檯面，現在在美國已見成效。這是公平貿易的關鍵，過去40年美國未被公平對待。

美中協議暫緩高關稅措施90天，8月12日後關稅動向如何？貝森特指要視中方作為，美國不想與中國脫鉤，但可以策略性脫鉤或說服出口國提高消費。

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他表示：中國佔全球製造業的3成，這無法持續，得視中國是否有意願成為負責任的夥伴。他認為中方願意，川普與中國國家主席習近平關係很好，領導者持續對話很有幫助。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與中國商務部，早前陸續就稀土問題釋出訊息，雙方回到5月日內瓦達成的貿易框架，美方取消部分對中國限制措施，中方將視美國動作，依法審批符合條件的管制物項目出口申請。（編輯：徐睿承）1140628

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