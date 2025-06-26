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中國將成為全球最大鋰礦生產國 供過於求價格差

2025/6/26 17:35（6/26 18:09 更新）
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圖為浙江東陽一處正在生產鋰電池的產業園區。（中新社）
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（中央社台北26日電）專業機構預測，中國明年將超越澳洲，成為全球最大的鋰礦生產國。儘管電池級碳酸鋰供過於求，價格持續探底，使得中國鋰業陷入虧損，但預計到2035年，中國鋰礦市場規模仍將持續成長。

路透社25日報導，英國金屬礦產諮詢公司Fastmarkets預測，中國2026年將成為全球最大的鋰礦生產國，這凸顯了北京在全球金屬供應鏈中的主導地位。

自2017年取代智利成為全球最大的鋰礦產國以來，澳洲一直是全球最大的鋰礦產國，但由於鋰價下跌，澳洲礦商已削減產量或延後擴張計畫。

Fastmarkets預測，到明年，中國鋰礦的產量可能比澳洲多出8000至1萬噸。這將比2023年（當時中國是世界第三大鋰生產國）大幅成長。

根據預測，到2035年，中國鋰礦的產量可能達到90萬噸，而澳洲為68萬噸，智利為43.5萬噸，阿根廷為38萬噸。

中國鋰礦產量大幅成長，主要來自為鋰雲母的開採，這種礦石在該國南部地區儲量豐富。

今年1月，中國自然資源部地質調查局宣布，中國鋰礦找礦取得一系列重大突破，鋰礦儲量從全球占比6%上升至16.5%，從世界第六躍至第二，「重塑了全球鋰資源格局」。

不過2023年以來，因為供過於求，鋰礦提煉出的電動車電池原料－碳酸鋰價格持續慘跌。根據上海有色網的數據，電池級碳酸鋰此前一度漲到每噸人民幣60萬元（下同，約新台幣243萬元），現在已跌到一噸6萬元上下。中國鋰業去年陷入嚴重虧損。

Fastmarkets電池原料研究主管拉斯蒂（Paul Lusty）分析，中國鋰礦企業一直不願意減產，主因是中國政府的扶持以及地方政府要求維持營運的壓力，以及試圖在鋰需求上升的情況下保持市占率。

「儘管市場盈利能力不足，但考慮到所有這些因素，這種持續的生產就顯得更加合理了」，拉斯蒂說。

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除了採礦，中國多年來一直是世界上最大的鋰雲母精煉國，占據約70%的市場。

不過Fastmarkets也預測，由於其他國家為發展本國鋰精煉產業所做的努力，到2035年將使中國的市場份額降至60%。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1140626

#中國自然資源部
#阿根廷
#英國
#智利
#調查局
#澳洲
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