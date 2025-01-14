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中國企圖壟斷關鍵礦產 鎖定拉美「鋰三角」戰略資源

2025/1/14 07:50
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市13日專電）中國近年對拉丁美洲和加勒比海地區大幅投資開採礦產。其中玻利維亞、阿根廷和智利因為擁有超過全球儲量一半以上的鋰，成為中國藉由一帶一路鎖定的目標，已經擁有壟斷全球市場的能力。

根據美國佛羅里達國際大學安全研究中心 （Security Research Hub at Florida International University）發表的研究報告，中國在拉美和加勒比地區的稀有礦產開採量比美國多出20%到25%，目標就是要壟斷關鍵技術需要的稀有礦物，尤其是攸關軍事先進科技的資源。

其中引人關注的是，南美洲玻利維亞、阿根廷和智利這3個國家，因為擁有全球58%的鋰儲藏量，被稱為「鋰三角」，也成為中國加大力度投資開採，企圖掌握的戰略資源。而全球市場目前已有67%的鋰，是由中國加工供應。

中國也生產全球99%的「鎵」，並且已經採取限制措施，讓美國取得的困難度增加。「鎵」是用於製造長程飛彈和雷達系統的關鍵原料。同時間，中國在智利和秘魯則是鎖定銅礦，而在巴西則大規模開採鋁和另一種稀有礦產「鈮」。此外，在2022年，中國就已經掌控秘魯鐵礦出口的95%以上。

報告中分析，由33個國家組成的「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC），是中國擴展影響力的關鍵平台。2014年，中國領導人習近平推動「中國-CELAC論壇」，目的就是要針對基礎設施、礦業、能源和技術轉移等領域，來進行投資合作。

中國也藉由「一帶一路」倡議，讓許多拉美國家陷入所謂「債務陷阱外交」。中國特意向另一國提供高利息的大量貸款，在債務國無法償還貸款時，只能以其基礎建設、重要礦產或是重要戰略物資所有權作為資產清償。中國以「債務陷阱外交」擴大自己的地緣政治經濟優勢，而債務國則陷入永無止盡的「高利貸」惡性循環。

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報告中提出警告，如果北京當局成功壟斷拉丁美洲和加勒比地區10%至15%的關鍵礦物開採，西方國家將面臨高科技和軍事尖端技術重要資源供應困難的情況。相較之下，中國可以加速開發先進技術，如第六代戰鬥機、AI智能武器系統和自動駕駛車輛。這種主導地位，將讓中國在關鍵技術能力上超越美國，更加速軍事現代化的時程表。

中國日益增長的影響力，已經對美國和7大工業國組織國家（G7）取得戰略資源構成威脅。美國及其盟友只能通過加大戰略投資、國際合作和加強自身的礦產生產能力，來對抗這個趨勢。（編輯：陳慧萍）1141014

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