中國宣布鋰礦儲量躍升至世界第二 稱重塑全球格局

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（中央社台北8日電）鋰礦被視為最重要的戰略物資之一，全球需求持續增加之際，中國地質調查局今天宣布，中國鋰礦找礦取得一系列重大突破，鋰礦儲量從全球占比6%躍升至16.5%，從世界第六躍至第二，重塑了全球鋰資源格局。

綜合新華社、中國日報等陸媒報導，鋰被譽為未來「金屬之王」，在現代社會舉足輕重。從新能源汽車、儲能系統、行動通信到疾病治療、核子反應爐燃料等新興產業，鋰都是關鍵元素。

報導說，長期以來，中國鋰資源對外依存度較高、進口量占比大，增加生產成本，制約相關產業發展。

報導指出，隨著全球新能源產業的蓬勃發展和電動汽車市場的快速增長，鋰資源的需求量急劇增加。而中國作為全球最大的新能源汽車市場之一，對鋰資源的需求尤為迫切。然而由於鋰資源的稀缺性和重要性，國際市場上的鋰資源價格一直居高不下，給中國新能源汽車產業帶來較大的成本壓力，也制約了進一步發展。

報導稱，「十四五」以來，中國地質調查局聯合其他單位在全國範圍內展開了找礦集中攻堅行動，並在四川、新疆、青海、江西、內蒙古等地取得一系列重大突破。

其中，中國新發現的西崑崙—松潘—甘孜長達2800公里的世界級鋰輝石型鋰成礦帶，宣稱豐富了中國鋰礦資源種類和分布範圍，形成開發利用新方向，鋰礦儲量有望進一步提升。

中國地質調查局並稱，在鋰輝石型鋰礦外，鹽湖鋰資源開發也取得顯著進展，新增資源量達1400餘萬噸。中國成為繼南美鋰三角、美國西部之後第三大鹽湖型鋰資源基地。

報導稱，中國還攻克鋰雲母提鋰技術難題，解決了鋰雲母含鋰量較高但提取複雜、成本較高問題，提高了利用率、經濟性，打開鋰雲母型鋰礦找礦新局面。

報導還稱，此次重大突破，將有效緩解中國鋰資源供應緊張局面。

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中國地質調查局表示，此次鋰礦找礦的重大突破重塑全球鋰資源格局，也為中國新能源產業的快速發展奠定堅實基礎。

根據美國地質調查所（USGS）發布的2024年礦產商品摘要，全球鋰礦儲量排名前三國依序是智利（930萬噸）、澳洲（620萬噸）、阿根廷（360萬噸）；中國以300萬噸位居第四。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1140108