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美傳放行乙烷裝船運往中國 但無授權不可卸貨

2025/6/26 11:40（6/26 12:03 更新）
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圖為上海一處港口。（路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）路透社獨家報導指出，根據知情人士說法和信件副本內容，美國商務部今天致函給兩家能源供應商，通知他們可將乙烷裝船運往中國，但未經授權不得在中國卸貨。

美國商務部幾個星期前曾發布新規，通知能源供應商「企業產品合作夥伴公司」（Enterprise Products Partners）和「能源轉移公司」（Energy Transfer）需事先取得許可才能將乙烷出口到中國。這項要求導致乙烷出貨喊卡，許多船隻也因此在美國墨西哥灣停靠或在外海徘徊。

而美國商務部今天寄發的這封信，或許暗示著華府已準備好鬆綁他們於5月底、6月初所設下的出口限制。當初設置出口限制時，美中貿易戰正從互徵報復性關稅，轉為箝制彼此的供應鏈。但隨著中國放行稀土出口給若干企業、同意加快批准手續，美方如今似乎也即將准許乙烷出口至中國。

儘管如此，熟悉內情的消息人士說，這兩間乙烷出口商不太可能會冒險將貨品裝船啟航，因為船隻一旦抵達中國，就很難不卸貨，但如果卸了貨，公司就可能面臨高達商品價值2倍的罰款。

企業產品合作夥伴公司和能源轉移公司並未回覆路透社置評請求。美國的乙烷有約半數出口到中國，用於中國石化工業。

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美國商務部同樣不予置評。

自5月23日以來，美國陸續對多項出口至中國的商品實施新的限制措施，包括乙烷、晶片設計軟體、噴射發動機和核電廠零件等。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140626

#中國
#美中貿易戰
#美國商務部
延伸閱讀
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