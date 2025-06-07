路透社：美商務部暫停對中出口核電廠設備

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美中深陷貿易戰的此時，路透社今天引述4名熟悉內情的消息人士說法指出，美國日前已暫停核設備供應商向中國出口產品的銷售許可。

知情人士指出，美國商務部發布這道暫停措施，預料將影響核電廠零件和設備的出口。

路透社報導，美中貿易戰已從關稅談判轉為壓制彼此的供應鏈，過去兩週有多個領域的企業銷售都受到限制，核設備供應商為其一。目前還不清楚美國總統川普與中國國家主席習近平的通話是否會影響這些暫停措施。

美國商務部並未回覆路透社針對核設備管制的置評要求。然而5月28日當天，發言人曾表示，美國商務部正在審查對中若干具有戰略意義的出口。

美國核設備供應商包括西屋（Westinghouse）和艾默生公司（Emerson），兩間公司都未回覆置評要求。

兩名消息人士說，這道暫停措施影響價值數億美元的業務。

美國發布暫停措施之前，中國因暫停7種稀土金屬出口而威脅到全球製造商的供應鏈，尤其是美國3大車商。

路透社無法判定新的限制措施是否與貿易戰有關，也不確定是否或多快會恢復原狀。美國商務部出口許可有效期限通常為4年，包含授權數量和商品價值。

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然而，根據消息人士說法，美國過去兩週對中國出口設下許多新的限制措施，包括要求1家液壓液供應商需先取得許可才能對中出口。

其他受到新限制影響的產業還包括電子設計自動化（EDA）軟體製造商，例如益華電腦（Cadence Design Systems）等。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140607