美商務部長籲加強出口管制 防中國竊取關鍵技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）呼籲加強執行美國出口管制，以防堵中國偷竊美國關鍵技術，用來支持中國在人工智慧（AI）和航空方面的計畫。

彭博（Bloomberg）報導，盧特尼克今天在聯邦眾議院撥款小組委員會聽證會上說：「他們企圖複製我們的技術…他們在AI霸權競賽中落後於我們，但他們正與中央政府合作以趕上我們、打敗我們，以便在智慧上比我們更優越。」

盧特尼克主張商務部轄下負責監督出口管制的工業暨安全局（BIS）應獲得更多資金。他說，額外資源將有助於增加查訪倉庫和出口商的探員人數，以確保他們遵守美國對中國和其他對手實施的銷售限制。

盧特尼克說，他還希望在中國增派兩名以上工業暨安全局探員，以加強執法行動。

盧特尼克捍衛的出口限制措施加劇了美中緊張關係，中方領導階層反對美國在晶片銷售上的管制，美方領導階層則擔心中國打壓關鍵礦物銷售。

美國總統川普說，他與中國國家主席習近平今天通電話時同意展開進一步貿易談判，並釐清了一些關於稀土出口的歧見。

盧特尼克在聽證會上也強調，川普政府致力強化國內半導體製造，要將更多產能移回美國。盧特尼克提到台灣積體電路製造股份有限公司等企業在亞利桑那州等地建造新廠，將有助於滿足美國對精密晶片的需求。他說，美國的目標是打造完整的國內供應鏈。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧特尼克說，建設新廠的過程太慢，估計從開工到完工約需3年。他希望透過協助企業取得興建許可，將時程縮短到18個月左右。他說，這將有助於更快提高晶片產量並吸引更多投資。

被問到美國是否擁有足夠的高技能勞動力時，盧特尼克說，勞動力培訓是川普政府推動製造業政策的核心，「我們將培訓500萬名美國人，（為了）這些即將產生的好工作，就像在亞利桑那州的半導體工廠」。他指的是台積電在鳳凰城（Phoenix）郊區規劃的工廠。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140606