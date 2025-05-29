金融時報：川普令美企停止向中國出售晶片設計軟體

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）英國「金融時報」引述熟悉內情的消息來源說法指出，美國總統川普政府已下令美企停止向中國出售提供電子設計自動化軟體，也就是協助晶片設計自動化的工具。

「金融時報」（Financial Times）報導指出，電子設計自動化（EDA）軟體製造商，包括益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA），是在接獲美國商務部來函後得知暫停出售的消息。

美國商務部婉拒針對去函一事置評，但表示正在審查對中國具有戰略意義的出口。美國商務部同時指出，「審查期間，本部已中止若干案例的現有出口許可，或祭出額外許可條件。」

路透社報導，益華電腦婉拒置評；新思科技執行長在電話中告訴分析師，公司尚未收到公文，也未從商務部的工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）聽到隻字片語。

西門子數位化工業軟體公司尚未立即回覆置評請求。

「金融時報」報導的這項政策，儘管變更規模尚不得而知，但不讓美國軟體商出售商品給中國客戶，對兩方都沒好處：美商獲利恐大受影響，中國買方則是被斷了他們重度仰賴的頂尖美國軟體。

1名前美國商務部官員說：「這會是貨真價實的咽喉點（choke point）。」這位前官員同時表示，對中出口電子設計自動化工具設限，是川普在第1個總統任期就考慮的舉措，但當時認定太過激進而作罷。

新思科技年營收約16%依賴中國，益華電腦約12%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這一步有可能是美中之間貿易戰的最新一擊。這世界兩大經濟體雖持續談判，表面上處於貿易戰休兵狀態，但美國商務部的行動一來凸顯兩國之間的緊繃關係，二來也顯示在維持和平上的挑戰。

美中兩國官員本月稍早在瑞士日內瓦（Geneva）會晤後暫時就關稅達成協議：美國把對中國產品的關稅從145%下調至最低30%，中國則是把美國商品的關稅從125%降至最低10%。

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這次的休兵預計8月到期，讓兩國有更多時間斡旋較長期的貿易協定。然而，任何一方都可能再次提高關稅，並讓雙邊關係重回動盪狀態。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇婉拒對美國商務部的最新行動發表評論。不過，他在提供給CNN的聲明表示：「中國堅決反對美國過度誇大國安概念、濫用出口管制、惡意封鎖和打壓中國。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140529