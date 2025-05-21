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黃仁勳：美國AI出口管制是錯的 刺激中國加速發展

2025/5/21 12:12（5/21 12:18 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北21日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北接受媒體提問表示，美國管制AI晶片出口政策是錯誤的，4年前輝達在中國市占率近95%，現在只剩50%，不得不銷售規格較低的晶片，但中國AI研究仍在繼續，當地公司很有才華，出口管制反而刺激他們加速發展。

美國政府4月15日突然通知輝達，未來H20人工智慧（AI）晶片出口至中國需取得許可證，為此輝達須認列高達55億美元（約新台幣1659億元）的存貨相關損失，更讓黃仁勳接受外媒訪問時直言「深感痛苦」。

黃仁勳今天舉辦台北國際電腦展（COMPUTEX）全球媒體問答記者會，出口管制議題再次成為關注焦點。

黃仁勳指出，輝達針對中國市場設計的降規版H20晶片遭管制出口，導致輝達報廢了數十億美元的庫存，對許多半導體公司來說，這相當於一季的總收入。中國市場非常重要，規模可能達500億美元（約新台幣1.5兆元），對輝達而言是重大機會，全世界50%的AI研究人員在中國，軟體能力很強，希望他們可以用輝達的技術開發AI。

他說，輝達在中國發展30年，上海辦公室變得太擁擠，已為員工租賃新大樓，中國市場競爭非常激烈，他希望美國政策能允許輝達重返中國市場，輝達正努力遵守出口管制，但目前產品規格已大幅降低，很難找到解決方案。

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黃仁勳接著說，中國有許多新創公司，還有像華為這樣強大的公司，針對H20晶片的禁令其實沒有效果，中國企業會從華為或其他公司購買更多晶片，希望美國政府可以體認到這一點，讓輝達有機會重返中國市場。

他還提到，美國政府原本的AI擴散規則假設有誤，事實證明，美國不是唯一的AI技術提供者。美國總統川普（Donald Trump）公開表示，希望盡可能在全球銷售繪圖處理器（GPU），如果美國想保持領先，必須加速AI擴散，這對6G等未來通訊基礎設施也很重要。（編輯：林淑媛）1140521

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