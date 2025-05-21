為何蓋台灣總部？黃仁勳妙回：我們只是需要更多椅子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）輝達（NVIDIA）選定在北士科興建台灣總部，執行長黃仁勳昨晚透露已與地主簽約。他今天接受媒體採訪，被問到在台灣興建新總部是否因為地緣政治趨於穩定，黃仁勳解釋是因為業務成長需求，現有辦公空間不足，笑說「我們只是需要更多椅子」。

事實上，輝達迄今並未公布台灣總部選址具體地點，外界現多認為輝達看上的北士科（北投士林科技園區）土地是T17、T18基地，由新光人壽持有，若輝達想使用，可能面臨地上權轉移等問題，台北市政府已經宣布，將於今天下午對外說明。

黃仁勳今天舉行台北國際電腦展（COMPUTEX）全球媒體問答，談到美國晶片出口管制、地緣政治、台灣總部等議題。

他提到，輝達已來台灣發展近30年，並非新開一個據點，只是需要一棟更大的建築物和更大的辦公空間，他笑說「我們只是需要更多椅子」；輝達與所有夥伴正在成長，台灣將受惠於人工智慧（AI）基礎建設擴張。

透過 Google News 追蹤中央社

黃仁勳透露，輝達台灣辦公室缺少足夠的椅子，如果一名員工想坐下，就需要有另一名員工先站起來；當他看到這一幕，就決定蓋一棟新大樓，有足夠空間容納更多椅子，也可以蓋更多廁所，「這樣廁所外面的排隊人龍會短一點」。

至於地緣政治議題，黃仁勳認為，美國政府應該加速AI擴散，否則會面臨競爭加劇，而且美國政府也應該允許美國公司技術能在中國市場提供服務及進行競爭，這個地區的穩定性非常重要，希望全世界可以維持它的穩定。（編輯：林淑媛）1140521