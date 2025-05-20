黃仁勳現身劉揚偉COMPUTEX演講 稱台灣是世界運算產業中心

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天起盛大登場，鴻海董事長劉揚偉上午發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳驚喜現身，兩人談笑風生。劉揚偉問說，TEAM TAIWAN的意義是什麼，黃仁勳回答，台灣就是世界運算產業的中心，「一切從這裡開始」。

黃仁勳與劉揚偉談到台灣在全球產業重要地位時指出，台灣是輝達重要的合作夥伴，輝達與台灣合作長達30年，有人統計，輝達的台灣合作夥伴廠商超過350家，這可能包括直接或間接的合作廠商。

黃仁勳說，台灣的電腦產業供應鏈相當深厚成熟，可能超乎一般人想像。他說，19日在主題演講中放映的一部短片，就展示台灣科技的廣度和深度。他指出，台灣就是世界運算產業的中心，「一切從這裡開始」。

黃仁勳指出，晶片製造等先進製程正透過機器人自動化製造持續領先，而機器人工廠也製造機器人，台灣是世界上最大的電子製造區域之一，而且也是最先進的。輝達在台灣與供應鏈合作製造的產品相當複雜，例如GB200伺服器內整合120萬個零組件，每個機架價值200萬美元至300萬美元，重量近2公噸，為了建造這些，多少公司參與其中，更運用多少機器人技術。

黃仁勳說，鴻海集團正在使用NVIDIA軟體打造智慧城市、自動智慧工廠、機器人及自動駕駛車等，NVIDIA Omniverse數位孿生系統也為鴻海打造人工智慧工廠，不僅供輝達、鴻海，也提供台灣整體生態系統使用。

黃仁勳指出，鴻海集團成為世界級的雲端供應商和人工智慧雲端供應商，輝達與鴻海一起合作的廣度涵蓋所有應用領域，包括機器人到建造機器人。

劉揚偉也向黃仁勳介紹、自己剛就任電電公會理事長，黃仁勳開玩笑說「我做錯了什麼」，之後向劉揚偉表達致賀。

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劉揚偉希望黃仁勳給電電公會會員一些建議，黃仁勳說，大部分發展工業製造的產業，已在軟體革命中被拋在後面，台灣在這些領域非常出色；其次，人工智慧10年前剛開始時，儘管非常有趣，但對工業製造等產業來說，作用不大。

黃仁勳說，人工智慧革新了軟體定義，軟體程式設計技能不再關鍵，廠商有機會超越軟體侷限、直接應用人工智慧。他建議，電電公會會員廠商積極運用人工智慧、並了解實體世界的關鍵，透過數位孿生技術平台，就可以轉型為科技公司。（編輯：張良知）1140520