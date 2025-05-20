COMPUTEX全球5萬買主創新高 黃志芳看好商機發酵

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（中央社記者曾智怡台北20日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今天登場，貿協董事長黃志芳表示，今年來自全球各地買主達5萬名為歷年最多，所創造商機一定也最大；他強調，無論地緣政治如何變化，AI產業前景都是「越來越好」，對台灣來說值得高興。

呼應AI經濟時代來臨，COMPUTEX 2025以AI Next為主軸，聚焦智慧運算與機器人、次世代科技、未來移動3大主題，今天舉行開幕典禮。

黃志芳會前接受媒體訪問表示，今年共1400家全球科技公司參展，使用5000個展位，盛況空前，且今年展位一位難求。他透露，今年截至目前共有來自全球129國、超過5萬名買主和專業人士預登參觀，展覽期間將舉辦300場採購洽談會。

針對預期商機，黃志芳表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天演講開頭，在背後秀出一張地圖，列舉所有合作台灣供應鏈，不只輝達如此，幾乎每一家科技大廠都是如此，可見COMPUTEX期間，大廠除呈現技術、服務外，也來台與供應鏈夥伴深度合作與連結，這些效益都會在展後繼續擴散、延伸。

輝達執行長黃仁勳（圖）19日發表COMPUTEX主題演講，現場螢幕展示台灣合作夥伴的企業標誌。（中央社檔案照片）

他表示，從參展情況可窺知，今年預登買主數是歷年最多，相信所創造商機一定也是最大，此次更有多達800位國際媒體來台採訪COMPUTEX。

針對地緣政治變動是否影響資通訊業者商機，黃志芳強調，從人工智慧發展趨勢來看，今年AI 2.0時代來臨，已從雲端項應用端快速擴散發展，未來每一國、各行各業都需發展AI。

他進一步說，最近美國總統川普帶著科技公司CEO訪問中東地區，顯然中東有雄心壯志要成為AI發展重鎮，所以無論地緣政治怎樣變化，人工智慧和資通訊產業未來前景都是越來越好，對台灣來說非常值得高興。

黃志芳細數今年COMPUTEX亮點，他表示，眾所矚目的主題演講由黃仁勳擔任開場主講，隨後還有高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、恩智浦半導體執行副總裁辛里希森（Jens Hinrichsen），分享最新技術突破與產業趨勢。

此外，InnoVEX創新與新創展區創立10週年，本屆吸引來自24國、450家新創企業參展，展出規模較去年成長12.5%。同時，比利時、巴西、法國、澳洲、日本、泰國、菲律賓、以色列、波蘭與捷克等10國籌組國家館，展現國際新創成果。

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NVIDIA Inception Program、時代基金會（Garage+）、Starfab、證券櫃檯買賣中心、Edge AI Foundation、Interlink等育成單位，也帶來新創團隊共同參展。

COMPUTEX Forum論壇今年全面升級，以AI in Action為主題，邀請13位來自NVIDIA、Google DeepMind、Texas Instruments、Advantech、Arm、Intel、Adobe、Cadence、bp Castrol、Infineon、Seagate、Schneider Electric、Compal重量級科技產業專家，深入剖析AI關鍵供應鏈。（編輯：張良知）1140520