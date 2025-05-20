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美股多收漲 法人：COMPUTEX登場台股聚焦AI概念

2025/5/20 08:39
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（中央社記者何秀玲台北20日電）國際信用評等機構穆迪（Moody's）近日調降美國債信評等後，美債殖利率升高，但投資人無視此利空消息，美股19日大多收漲，台積電ADR則跌0.3%。法人表示，今天為台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）開展首日，將以「AI Next」為主軸，台股可觀察AI股走向。

凱基投顧表示，19日台股走勢呈現開低走低，最後大盤收在21523點，跌破前一日低點21697點及5日均線，也跌破14日大量紅K低點21552點，顯示短線走勢轉弱；若無法迅速站回5日均線，盤勢將進一步回測下檔支撐。

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美股19日表現，道瓊工業指數上揚137.33點或0.32%，收42792.07點；標準普爾500指數小升5.22點或0.09%，收5963.60點；那斯達克指數微漲4.36點或0.02%，收19215.46點；費城半導體指數下跌24.48點或0.50%，收4897.71點。

台股19日跌319.86點，收在21523.83點，成交值新台幣3262.56億元。三大法人合計賣超166.39億元；其中，自營商賣超40.16億元，投信買超4.27億元，外資及陸資賣超130.5億元。（編輯：楊凱翔）1140520

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