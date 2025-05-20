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COMPUTEX登場 聯發科展示邊緣到雲端AI技術

2025/5/20 09:42
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（中央社記者張建中台北20日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今天開幕，聯發科以「AI無界、智能無限」為主軸，展示從邊緣AI運算到雲端AI運算最新技術。

聯發科今天發布新聞稿，總經理暨營運長陳冠州表示，無所不在的AI趨勢創造許多新的市場機會，聯發科今年展示深耕多年的通訊、運算、多媒體產品與技術。

其中，包含首次在台灣展出的224G SerDes高速介面、混合運算概念、Dimensity Auto汽車平台、5G-Advanced NTN低軌道（LEO）衛星實網連線，完整呈現從邊緣AI到雲端AI的最先進全方位解決方案，

陳冠州說，聯發科同時將展示與全球生態夥伴合作成果，為使用者建構跨應用情境的AI智慧體驗，並推動生成式AI創新應用的普及，進而提升並豐富大眾生活。

聯發科表示，因應AI加速器與資料中心的密集運算與高速晶片互連需求，晶片設計需求日益複雜，客製化晶片解決方案為此推出。

聯發科指出，除先進製程解決方案，聯發科還採用高速晶片互連介面、先進封裝，以及客製化高頻寬記憶體（HBM）整合方案等。

聯發科藉由與輝達（NVIDIA）策略合作NVIDIA DGX Spark的NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，為開發者提供小尺寸的AI超級電腦，能在本地端執行參數量多達200B的AI模型。

聯發科的5G生成式AI Gateway概念方案，結合聯發科的5G FWA平台與裝置端生成式AI運算技術於單一設備中，同時擁有高效能、高隱私、高頻寬和低延遲等功能，日前已成功與電信營運商完成概念性驗證。

至於Dimensity Auto汽車平台方面，聯發科表示，Dimensity Auto智慧座艙平台提供具有AI功能的可擴展硬體與軟體平台，旗艦款Dimensity Auto智慧座艙平台C-X1結合生成式AI模型以及AI聲學技術，提供智慧助理服務。

聯發科指出，Dimensity Auto車載通訊旗艦平台MT2739支援全球首款車載三路上行（3Tx）雙卡雙通技術，具備行車場景智慧辨識與AI網路優化能力，可依據不同通訊需求自動切換成最佳模式，能提升網速與連線穩定性，進而全方位提升使用者體驗。這次展出的5G NG eCall新一代緊急呼叫功能，當車輛受到嚴重撞擊，車子將自動撥通緊急電話。

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至於Genio物聯網平台方面，聯發科表示，今年與合作夥伴展出多元垂直應用成果，包括重機控制板、機械手臂、零售、醫療、服務機器人等。今年推出的Genio 720及Genio 520平台還提供生成式AI能力，為垂直應用再加值。有關合作對象，聯發科已與研華、凌華、威盛等企業合作開案。

聯發科指出，今年也將首度在台灣展出以Ku頻段NR-NTN技術賦能5G-Advanced裝置寬頻通訊、支援15000+區動態調光的RGB mini-LED顯示系統單晶片（SoC）以及8K 60Hz AI畫質提升顯示控制晶片。（編輯：楊凱翔）1140520

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