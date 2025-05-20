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鴻海創世紀專案突破手與眼概念 劉揚偉：要為機器人裝上大腦

2025/5/20 12:14（5/20 12:43 更新）
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（中央社記者曾仁凱台北20日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天登場，鴻海董事長劉揚偉擔任大會演說嘉賓，他表示，鴻海正在打造新一代機器人，突破傳統簡單的「手與眼」概念，結合輝達（NVIDIA）的Omniverse平台，要為機器人裝上大腦。劉揚偉首度對外完整闡述鴻海最新的「Foxconn Genesis」平台，內部簡稱為創世紀專案。

劉揚偉表示，「未來工廠」將大量導入AI技術，已經是現在進行式，如鴻海透過AI Agents（AI代理人），有效掌握專家的知識，包含缺陷排除、設備調校等方面，現在已經能處理前80%的日常工作，讓人類能夠專注於最複雜的20%工作。

這些AI代理人能學習、適應並協調生產流程，已成功縮短超過10%的生產週期，實時產生Token（運算單元），為AI代理人奠定基礎，真正擴展專業能力至各地工廠。

影片來源：COMPUTEX TAIPEI

此外，劉揚偉透露鴻海正在打造新一代的機器人，突破傳統簡單的「手與眼」概念，利用輝達的Omniverse平台，透過數百萬次模擬訓練機器人的「腦」，使其一進入產線即可發揮效能。

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劉揚偉形容，這是一種全新形態的智慧，能夠即時適應環境，獨立處理複雜任務，實現零人力接觸，而Genesis是這一切的基礎，它結合創新應用、Token儲存、強化的技術架構，使AI能夠大規模部署於製造場域。鴻海內部已建立Foxconn Genesis創世紀專案，希望與全球夥伴攜手加速推動製造業的轉型，實現智慧製造。

劉揚偉強調，隨著各國GDP持續提升，低薪工作找不到人願意做，過去透過外包或引進移工方式解決，未來將由「AI＋機器人」接手，這不僅是企業轉型，也是社會結構轉變的新解方，鴻海全力耕耘，希望深化台灣在AI與自動化技術上的產業地位。（編輯：林淑媛）1140520

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