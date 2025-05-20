賴總統逛電腦展 參觀華碩、鴻海9攤位同台科技大咖

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（中央社記者江明晏台北20日電）總統賴清德今天為台北國際電腦展（COMPUTEX）揭幕後，隨即步入展場陸續參觀微星、華碩、聯發科、鴻海、和碩等約9個廠商攤位，過程中還與華碩董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等合影互動。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天起至23日在台北南港展覽館登場，今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，共計有來自34國1400家參展商，使用4800個攤位，展示面積達8萬平方公尺。

總統賴清德今天出席開幕典禮，為COMPUTEX 2025揭開序幕，今年COMPUTEX涵蓋「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」3大主題，新增「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」等展區。

開幕典禮結束後，賴總統與總統府秘書長潘孟安、行政院院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪一同前進電腦展場，陸續參觀趨勢、明基、宏碁、微星、華碩、聯發科、台達電、鴻海、和碩等9個廠商攤位。

各指標大廠高層包括華碩董事長施崇棠、聯發科董事長蔡明介、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等，均在自家攤位與賴總統合影、互動，並為總統說明與輝達合作的AI伺服器相關技術與架構。

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此外，鴻海將攜手輝達在台灣打造先進的「AI工廠」超級算力中心，劉揚偉剛結束COMPUTEX專題演講，與神秘嘉賓輝達執行長黃仁勳同台後，就現身展場與賴總統親切互動，除了介紹輝達GB300 NVL72系統外，雙方還以「手肘碰手肘」的新興方式問候，氣氛熱絡。

童子賢也在和碩展區為賴總統介紹展出的AI機械狗，強調可作為搜索、救災用途，續航力很高，他也特別指出集團打造搭載NVIDIA GB300 NVL72的機架解決方案。（編輯：林淑媛）1140520