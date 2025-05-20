賴總統：不斷推出政策支持AI 盼產業把台灣當立足點

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（中央社記者潘智義台北20日電）總統賴清德今天表示，希望台灣產業界不論遭遇到困難或任何機會，都能把台灣當做產業的立足點，非常希望台灣成為未來世界發展人工智慧的支點，政府會不斷推出新的法制、有益的政策，搭配稅賦減免、金融支持，建構一個更容易讓資通訊產業發展的有利環境。

台北國際電腦展覽（COMPUTEX）今天登場，賴清德致詞指出，他希望產業界攜手布局全球，行銷全世界。台灣將極力跟友盟國家簽訂投資保障協定，避免雙重課稅，也會簽訂經貿協定，讓產業可以立足台灣，布局全球，行銷全世界。

賴總統說，台灣將跟盟國共同合作，推動全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，讓上中下游可以串連起來，效率更加提升，避免紅色供應鏈低價傾銷，這樣才有辦法確保未來國際可以持續不斷地繁榮發展。

總統強調，台灣企業可以籌組國家隊，台灣在人工智慧（AI）、半導體、資通訊（ICT）、電子設計代工服務（EMS）等硬體上有很好的成就，但希望再加強軟體，包括人工智慧在食衣住行面臨的各種問題上提出解決方案，以及在軍工、安控、次世代通訊，包括無人載具、無人機、水下無人艇、機器人、人造衛星等，都需要產業界跟政府共同合作。

他說，要讓台灣不只有硬體，也要能夠為全世界提出各項問題的解決方案，讓台灣更強，也讓世界更加繁榮。

總統歡迎世界各國廠商來到台灣，非常感謝英特爾前幾年在高雄投資、美光在台中投資，包括Google的全球最大研發中心落腳台灣，昨天很開心看到輝達宣布全球營運中心，選擇在台北；AMD也公開宣布，研發中心有望在南台灣。

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總統指出，種種投資加上台灣企業家的立足台灣，相信台灣有機會在現有良好基礎上，在未來全球人工智慧發展的路程上，可以作為關鍵支點。

總統說，不管是雲端運算、邊緣運算，台灣的半導體資通訊產業，也是推動AI Next不可或缺的關鍵力量，從去年外銷情況可以看出，資通訊產品外銷超過1000億美元，2024年較2023年成長59%；全世界最先進的晶圓製造，逾90%在台灣生產，代表每一支智慧手機，全球每一個資料中心的伺服器，或人工智慧加速器，都有來自台灣的創意跟努力。（編輯：張良知）1140520