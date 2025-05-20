加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸
首頁 / 產經
COMPUTEX
新聞專題
COMPUTEX4/113
首頁 / 產經

COMPUTEX劉揚偉演講指算力需求續增 黃仁勳：AI突破摩爾定律

2025/5/20 13:30（5/20 13:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）20日起登場，鴻海董事長劉揚偉（右）上午發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）驚喜現身，兩人談笑風生。中央社記者張新偉攝 114年5月20日
2025台北國際電腦展（COMPUTEX）20日起登場，鴻海董事長劉揚偉（右）上午發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）驚喜現身，兩人談笑風生。中央社記者張新偉攝 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天盛大登場，鴻海董事長劉揚偉在主題演講指出，智慧城市帶動的運算能力需求將會非常巨大，在可預見的未來，算力需求只會持續增加。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則指出，人工智慧可突破摩爾定律侷限。

劉揚偉從國內生產毛額（GDP）的三角圖分析，以往將低階工作透過外包給低GDP國家、或是從低GDP國家引進外籍勞工等兩種方式，解決已發展國家內部經濟發展課題，但方法有侷限、且衍生更多問題；未來可透過生成式AI和機器人技術，彌補各國之間經濟發展的差距。

劉揚偉在演講時，黃仁勳驚喜現身站台，兩人台上熱烈互動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉揚偉問黃仁勳，人工智慧的硬體規格效能是否有限制，黃仁勳指出，摩爾定律（Moore's law）已經終結，主要是物理學的極限，電晶體成本上升、處理器效能也有侷限，透過3D晶片封裝、強化NVLink互連能力擴大多元處理器效能，以及提升軟體功能，都是可以突破摩爾定律侷限的方式，並大幅提升人工智慧效能。

黃仁勳說，目前來看，只有天空才有侷限。（編輯：張良知）1140520

#台北國際電腦展
#黃仁勳
#劉揚偉
#輝達
#鴻海
#摩爾
延伸閱讀
黃仁勳現身劉揚偉COMPUTEX演講 稱台灣是世界運算產業中心COMPUTEX全球5萬買主創新高 黃志芳看好商機發酵黃仁勳自曝「超能力」追妻絕招 笑稱名錶是假新聞輝達Blackwell系統為何暴紅？AI訓練推論都靠它黃仁勳COMPUTEX演說重點 台灣成就Blackwell晶片、輝達總部落腳北士科
劉揚偉
賴總統逛電腦展 參觀華碩、鴻海9攤位同台科技大咖鴻海創世紀專案突破手與眼概念 劉揚偉：要為機器人裝上大腦
黃仁勳
黃仁勳現身聯發科主題演講 蔡力行送通化夜市水果傳輝達設上海研發中心 前白宮官員籲川普政府阻止
COMPUTEX
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴總統：不斷推出政策支持AI 盼產業把台灣當立足點
21
更多編輯台推薦新聞：