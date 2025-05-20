COMPUTEX劉揚偉演講指算力需求續增 黃仁勳：AI突破摩爾定律

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天盛大登場，鴻海董事長劉揚偉在主題演講指出，智慧城市帶動的運算能力需求將會非常巨大，在可預見的未來，算力需求只會持續增加。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則指出，人工智慧可突破摩爾定律侷限。

劉揚偉從國內生產毛額（GDP）的三角圖分析，以往將低階工作透過外包給低GDP國家、或是從低GDP國家引進外籍勞工等兩種方式，解決已發展國家內部經濟發展課題，但方法有侷限、且衍生更多問題；未來可透過生成式AI和機器人技術，彌補各國之間經濟發展的差距。

劉揚偉在演講時，黃仁勳驚喜現身站台，兩人台上熱烈互動。

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劉揚偉問黃仁勳，人工智慧的硬體規格效能是否有限制，黃仁勳指出，摩爾定律（Moore's law）已經終結，主要是物理學的極限，電晶體成本上升、處理器效能也有侷限，透過3D晶片封裝、強化NVLink互連能力擴大多元處理器效能，以及提升軟體功能，都是可以突破摩爾定律侷限的方式，並大幅提升人工智慧效能。

黃仁勳說，目前來看，只有天空才有侷限。（編輯：張良知）1140520