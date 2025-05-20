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劉揚偉記者魂上身頻提問 黃仁勳公開追老婆絕招

2025/5/20 12:48
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）今天盛大登場，鴻海董事長劉揚偉上午發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳驚喜現身。劉揚偉提問黃仁勳成功男人背後的女人時，黃仁勳笑說「希望是我心裡想的那位」，接著難得吐露年少追求妻子Lori大談姊弟戀的秘辛。

劉揚偉開玩笑說，「我不會問你（指黃仁勳）那個女性是誰」，現場聽眾哄堂大笑；接著劉揚偉鼓動黃仁勳在公開場合對Lori「說些話」，黃仁勳笑說，「我每天都跟她說同樣的話」。

黃仁勳接著在講台上回憶起，他在17歲遇見現在的太太Lori，當時Lori剛19歲；他笑說，自己大部分人生都是姊弟戀。

黃仁勳說，自己和Lori在奧勒岡州認識，彼此是大學電機工程學系實驗室夥伴，當時修習電機基本課程的學生有250人，其中只有3個女生，從統計來看，「可以想像成功機會渺茫」。黃仁勳說，很明顯誰是班上最年輕的人，當時體重128磅，畢業時132磅，所以在一個成年人的空間裡，自己看起來像個孩子。

黃仁勳接著說，自己看見了一個美麗的女孩，走上前去，使用了自己的「超能力」，跟Lori說「妳要看我的作業嗎」。黃仁勳說，「我深知這是自己的超能力所在」，他轉身向聽眾提醒，「每個人都應了解自己的超能力在哪裡」。

黃仁勳接著回憶當時，自己跟Lori說，「我不知道你的成績如何，可能不錯；但若妳願意每週跟我一起學習，我保證妳可以會拿到A」，黃仁勳說，因為這樣，每週都可以跟Lori約會了。這段談話，引發現場出席聽眾大笑。

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劉揚偉接著問，之前大家關注黃仁勳的皮衣，現在是對手錶大感興趣。黃仁勳笑說「我不知道、我不戴手錶的」，接著附和劉揚偉的疑問，「是假新聞無誤」。劉揚偉開玩笑說，「這樣我可跟太太說，那些都是假新聞，所以我不會買給妳」。

黃仁勳說，「我不在乎時間的，當下才是我最重視的」，他接著開玩笑，「或許那個手錶也是假的」，逗得現場聽眾鼓掌大笑。（編輯：張良知）1140520

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