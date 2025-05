廣達送棒球衣 黃仁勳：很開心成為Team Taiwan一員

(中央社記者吳家豪台北20日電)輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天下午前往台北國際電腦展(COMPUTEX),造訪合作夥伴廣達旗下雲達科技攤位。黃仁勳說,「眾所皆知我愛台灣」,很開心、很自豪也很感動成為Team Taiwan一員。廣達董事長林百里、副董事長梁次震送兩人簽名的93號棒球球衣給黃仁勳,93號代表輝達創立的1993年,意義非凡。

黃仁勳16日來台後行程滿檔,今天上午他接連為鴻海、聯發科主題演講站台,下午馬不停蹄前往COMPUTEX展場,預計造訪多家合作夥伴攤位,首站就選在代工廠廣達旗下雲達,展現雙方好交情,前後停留約近半小時。

黃仁勳到場後先逛一圈輝達產品,接著與林百里、梁次震、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令一起在GB300機櫃上簽名留念,黃仁勳更加碼寫下「To my dear and great partner.」。

黃仁勳致詞時先高喊「我愛廣達」,並提到眾所皆知他愛台灣,「我非常開心、非常自豪、也非常感動成為Team Taiwan的一員」(I’m very pleased, very proud and very touched to be part of Team Taiwan.)。

他說,輝達與合作夥伴正處於人工智慧(AI)革命的中心,這是新旅程的起點,將重置發展60年的電腦產業,新的成長機會難以置信,資訊科技產業擁有成長10倍的潛力。

黃仁勳表示,如果沒有合作夥伴的協助,輝達將難以抓住這些成長機會。他以現場展示的GB300機櫃為例,裡面有120萬個零件、近2公噸重,已事先測試過,客戶收到後只要插上插頭就能用;這不是為資料中心打造的伺服器,而是為AI工廠打造的超級電腦,這也是為何他說「買越多,製造得越多」(The more you buy, the more you make.)。

林百里指出,台灣的創新生態系位於AI革命的中心,正如同黃仁勳所言,要一起迎向未來,「我們是Team Taiwan」。

隨後廣達拿出事先準備好,有林百里與梁次震簽名的93號棒球球衣,送給黃仁勳當作特別禮物,93號代表輝達創立的1993年;黃仁勳也在數件88號球衣上簽名,象徵廣達創立的1988年,並穿上球衣合影。(編輯:林淑媛)1140520

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳(右2)20日前往台北國際電腦展(COMPUTEX),造訪廣達旗下雲達科技攤位,由廣達董事長林百里(左2)、副董事長梁次震(右1)、執行副總經理暨雲達總經理楊麒令(左1)接待。中央社記者吳家豪攝 114年5月20日