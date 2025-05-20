廣達送棒球衣 黃仁勳：很開心成為Team Taiwan一員

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（中央社記者吳家豪台北20日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午前往台北國際電腦展（COMPUTEX），造訪合作夥伴廣達旗下雲達科技攤位。黃仁勳說，「眾所皆知我愛台灣」，很開心、很自豪也很感動成為Team Taiwan一員。廣達董事長林百里、副董事長梁次震送兩人簽名的93號棒球球衣給黃仁勳，93號代表輝達創立的1993年，意義非凡。

黃仁勳16日來台後行程滿檔，今天上午他接連為鴻海、聯發科主題演講站台，下午馬不停蹄前往COMPUTEX展場，預計造訪多家合作夥伴攤位，首站就選在代工廠廣達旗下雲達，展現雙方好交情，前後停留約近半小時。

黃仁勳到場後先逛一圈輝達產品，接著與林百里、梁次震、廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令一起在GB300機櫃上簽名留念，黃仁勳更加碼寫下「To my dear and great partner.」。

黃仁勳致詞時先高喊「我愛廣達」，並提到眾所皆知他愛台灣，「我非常開心、非常自豪、也非常感動成為Team Taiwan的一員」（I’m very pleased, very proud and very touched to be part of Team Taiwan.）。

他說，輝達與合作夥伴正處於人工智慧（AI）革命的中心，這是新旅程的起點，將重置發展60年的電腦產業，新的成長機會難以置信，資訊科技產業擁有成長10倍的潛力。

黃仁勳表示，如果沒有合作夥伴的協助，輝達將難以抓住這些成長機會。他以現場展示的GB300機櫃為例，裡面有120萬個零件、近2公噸重，已事先測試過，客戶收到後只要插上插頭就能用；這不是為資料中心打造的伺服器，而是為AI工廠打造的超級電腦，這也是為何他說「買越多，製造得越多」（The more you buy, the more you make.）。

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林百里指出，台灣的創新生態系位於AI革命的中心，正如同黃仁勳所言，要一起迎向未來，「我們是Team Taiwan」。

隨後廣達拿出事先準備好，有林百里與梁次震簽名的93號棒球球衣，送給黃仁勳當作特別禮物，93號代表輝達創立的1993年；黃仁勳也在數件88號球衣上簽名，象徵廣達創立的1988年，並穿上球衣合影。（編輯：林淑媛）1140520

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右2）20日前往台北國際電腦展（COMPUTEX），造訪廣達旗下雲達科技攤位，由廣達董事長林百里（左2）、副董事長梁次震（右1）、執行副總經理暨雲達總經理楊麒令（左1）接待。中央社記者吳家豪攝 114年5月20日