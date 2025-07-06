基隆嶼登島取消 基市晚間8時宣布是否停班課

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）颱風丹娜絲逼近，基隆市政府今天中午宣布，暫停基隆嶼航班與取消登島行程，直到海上颱風警報解除；市府並表示，北北基桃將在晚間8時，共同宣布明天上班上課情形。

颱風丹娜絲來襲，基隆市上午天氣晴朗，一早仍有航班依既定行程載客至基隆嶼登島，基市府產業發展處中午啟動應變措施，宣布暫停基隆嶼航班與取消登島行程，並加強港區防颱措施，與漁港管理單位同步啟動防災巡查機制。

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此外，產發處指出，包括大武崙沙灘、海興游泳池、基隆嶼、潮境保育區及相關海域，自中午12時起暫停所有水域遊憩活動，大武崙沙灘、海興游泳池及潮境保育區將設置管制線。

產發處表示，請民眾與業者配合防颱，相關應變措施將持續至中央氣象署解除對北部海域的海上颱風警報為止，並提醒民眾颱風期間海象變化快速，岸際易有瘋狗浪、長浪與強陣風，應避免前往海邊觀浪、攝影或戲水。（編輯：陳仁華）1140706