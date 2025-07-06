台塑化：7日起汽柴油每公升各降1角、3角

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）台塑石化今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定7日凌晨1時起，汽油每公升批售價格調降新台幣0.1元、柴油調降0.3元，市場零售價則由加油站自行決定。

台塑石化指出，7日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升27元、95+無鉛汽油28.5元、98無鉛汽油30.5元、超級柴油25.4元。

台塑石化透過新聞稿表示，受伊朗拒絕接受國際原子能總署（IAEA）的核安監督，以及石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）研議8月繼續加快增產等多空因素影響，上週國際油價呈現小幅波動盤整，均價低於前一週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定調降汽、柴油價格。（編輯：林家嫻）1140706