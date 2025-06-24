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中東情勢趨緩 台股勁揚456點收22188點逼近年線

2025/6/24 14:37（6/24 14:43 更新）
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台股24日開高走高，終場收在22188.76點，上漲456.74點。（中央社檔案照片）
台股24日開高走高，終場收在22188.76點，上漲456.74點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北24日電）中東情勢趨緩，美股全面上揚，台股今天開高走高，終場收在22188.76點，上漲456.74點，漲幅2.1%，成交值新台幣3939.2億元，台積電收在最高點1050元。

台股今天一舉跨過月線約21828點、半年線約21913點、5日線約22065點，以及10日線約22141點，逼近年線約22272點。

台積電收1050元，漲30元，漲幅2.94%；鴻海收在160.5元，上揚4.5元，漲幅2.88%；聯發科收1270元，漲15元，漲幅1.2%。

伊朗先前傳出將封鎖荷莫茲海峽，但美國釋出以色列、伊朗將和談訊息，貨櫃三雄長榮收209元，漲1.95%；陽明收73.1元，漲1.67%，今天除息的萬海收94.6元，上揚0.85%。

以伊可望和談，油價下挫，觀察台塑四寶表現，台塑化跌4.79%至36.75元；台塑、南亞、台化分別漲1.29%、1.66%、2.47%。

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台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，雖然市場擔心美國總統川普的以伊停戰說法有變數，但整體氣氛仍偏向對談判結果樂觀預期。由於人工智慧（AI）基本面不錯，今天資金又回流電子股，但談判需時，投資人只能且戰且走，在未定案前停看聽。

黃文清認為，現階段選股仍以基本面佳個股優先，除集團作帳，還是個股表現居多。（編輯：楊蘭軒）1140624

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