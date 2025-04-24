廣達迎37週年廠慶 76歲林百里擬釋出AI風向球

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（中央社記者吳家豪台北24日電）代工廠廣達搭上人工智慧（AI）題材順風車，去年營收及獲利續創歷史新高，廣達創辦人暨董事長林百里今天適逢76歲生日，由於廣達37週年廠慶將於26日舉行，外界預期林百里將依循往例親自現身，向員工分享對AI產業前景的看法。

林百里1949年出生於上海，苦讀考上台大電機系，信奉「烏龜哲學」，在事業經營上低調、踏實、堅持到底，1988年他與同鄉好友梁次震共同創辦廣達，到現在廣達已經「連中三元」當上筆記型電腦龍頭、雲端龍頭、AI伺服器龍頭。

在AI浪潮帶動下，廣達2024年合併營收達新台幣1.41兆元、年增30%，歸屬母公司稅後淨利約597.02億元、年增50.5%，每股盈餘15.49元，大賺逾一個股本，寫下1999年掛牌上市以來、26年新高。

根據「富比世」雜誌公布的2025年全球富豪榜，林百里以淨資產117億美元（約新台幣3805億元）蟬聯台灣首富。

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林百里與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也有好交情，兩人去年6月在台北國際電腦展（COMPUTEX）攤位同台時，黃仁勳大讚廣達是「最棒的夥伴」，林百里聞言拍手叫好，透露「AI太好玩，要延期退休」。

林百里曾在2005年被診斷出肺腺癌，抗癌多年未再復發，並帶領廣達跨足智慧醫療領域。去年8月他參加行政院生技產業策略諮議委員會議表示，智慧醫療每天都有surprise（驚喜）、有新的機會，他要再做5年到80歲。（編輯：楊凱翔）1140424