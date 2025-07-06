丹娜絲逼近 宜蘭童玩藝術節晚間6時起休園至7日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）颱風丹娜絲逼近，「2025宜蘭國際童玩藝術節」將從今天晚間6時起休園，明天也全天休園；宜蘭縣代理縣長林茂盛上午前往視察，指示啟動相關應變機制，確保安全。

宜蘭縣政府文化局指出，為確保遊客安全，童玩節晚間6時休園後將展開防颱作業，以降低颱風風雨造成的損害；颱風過後，在天候允許情況下，會在最短時間內完成園區復原工作，儘早重新開放園區，預計開園時間將另行公告。

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林茂盛上午11時許前往冬山河親水公園，視察童玩節防颱整備工作，並指示主辦單位啟動應變機制，確保場地設施固定、安全警戒措施完備。

此外，縣府表示，中央氣象署已將宜蘭縣列入陸上警戒區，縣府災害應變中心於上午8時30分一級開設，林茂盛於上午10時主持第1次工作會議表示，依據氣象資料顯示，今天晚間起宜蘭將有8級至9級強陣風，且降雨趨勢明顯加劇，請各機關立即動員，啟動相關應變措施。（編輯：陳仁華）1140706