加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
首頁 / 兩岸
基本法23條
新聞專題
基本法23條2/91
首頁 / 兩岸

香港終審法院前法官：國安法已凌駕基本法

2025/7/6 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）英國最高法院前院長何熙怡（Brenda Hale）曾任香港終審法院非常任法官3年，於2021年任期屆滿後以「私人原因」不續任。她早前受訪表示，「香港國安法」已凌駕「基本法」，當時不續任的決定是正確。香港政府表示，何的言論有違事實。

何熙怡曾於2018至2021年獲委任為香港終審法院非常任法官，她是英國最高法院前院長。學術期刊「Constitutional Studies」6月刊出有關何熙怡的訪問。

何熙怡表示，她原定於2020年2月首次在香港參與庭審，當時「香港國安法」未頒布，香港有基本法，具備司法獨立的傳統，法治看似也相當穩固。後來因為疫情她未能赴港，所以她3年來沒有於香港審理案件。

被問到於2021年6月決定不續任時有什麼考量，何熙怡表示，當時COVID-19疫情爆發，後來「香港國安法」實施，她認為是悄悄退出的時候。她當時不認為香港司法體系已經遭到破壞，也不希望讓人覺得她不願意成為香港司法體系的一員，因此決定以個人理由不續任。

何熙怡續表示，「如今我更加確信，當時不尋求續任是正確的決定。因為隨著情勢的發展，『國家安全法』已經凌駕於『基本法』之上。」

她說，盡管外籍法官不太可能被安排審理國安案件，但他們仍需整個體系「背書」。許多她認識的香港法律人正以最大努力維護專業與獨立，但他們終將難以成功。

何熙怡又表示，壹傳媒創辦人黎智英不被允許聘請英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其辯護，已成為北京直接干預香港法院的明確案例。「你不想成為這樣一個司法體系的一部分，你就是不會」。她表示感到非常遺憾及惋惜。

黎智英被控違反「香港國安法」的「串謀勾結外國勢力」罪，2022年獲香港終審法院批准由歐文代表抗辯，其後港府提請全國人大釋法。同年全國人大就「香港國安法」第14條及47條作出解釋，指出海外律師能否參與國安案件屬於需要特首認定的問題。

香港政府發言人4日表示，何熙怡對「香港國安法」及有關香港法治及獨立司法權的言論與事實不符，尤其她指所謂「國安法已凌駕『基本法』」這點絕不正確，有違事實。何熙怡在2021年向司法機構表示因私人原因不續任，這與她現時的說法有差異。

發言人表示，「香港國安法」填補香港維護國家安全法律制度和執行機制的短板漏洞，同時依法保護「基本法」規定的權利和自由。

發言人表示，全國人大常委會2022年就「香港國安法」釋法，是釐清有關法律規定的含義和適用法律的依據，絕不存在損害香港法院受「基本法」保障的獨立審判權和終審權。有關具體案件和爭議最終交由香港自行解決。

google news透過 Google News追蹤中央社

發言人表示，終審法院目前有6名分別來自英國、澳洲和紐西蘭的非常任法官。

由2024年至今，香港終審法院已有6名海外非常任法官先後不續任或提早請辭。其中英籍法官岑耀信（Jonathan Sumption）曾在金融時報撰文，表示香港曾是充滿活力和政治多元的社會，但正慢慢變成「極權社會」。（編輯:陳鎧妤/張淑伶）1140706

#COVID-19
#紐西蘭
#國家安全法
#最高法院
#黎智英
#英國
#香港國安法
#基本法
黎智英
美國駐港澳總領事：中國與香港政策致自由倒退工黨政府報告：中間諜活動日增 破壞英民主經濟
基本法23條
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
數發部：AI基本法草案將訂定風險分類框架
86
更多編輯台推薦新聞：