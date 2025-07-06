香港終審法院前法官：國安法已凌駕基本法

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（中央社台北6日電）英國最高法院前院長何熙怡（Brenda Hale）曾任香港終審法院非常任法官3年，於2021年任期屆滿後以「私人原因」不續任。她早前受訪表示，「香港國安法」已凌駕「基本法」，當時不續任的決定是正確。香港政府表示，何的言論有違事實。

何熙怡曾於2018至2021年獲委任為香港終審法院非常任法官，她是英國最高法院前院長。學術期刊「Constitutional Studies」6月刊出有關何熙怡的訪問。

何熙怡表示，她原定於2020年2月首次在香港參與庭審，當時「香港國安法」未頒布，香港有基本法，具備司法獨立的傳統，法治看似也相當穩固。後來因為疫情她未能赴港，所以她3年來沒有於香港審理案件。

被問到於2021年6月決定不續任時有什麼考量，何熙怡表示，當時COVID-19疫情爆發，後來「香港國安法」實施，她認為是悄悄退出的時候。她當時不認為香港司法體系已經遭到破壞，也不希望讓人覺得她不願意成為香港司法體系的一員，因此決定以個人理由不續任。

何熙怡續表示，「如今我更加確信，當時不尋求續任是正確的決定。因為隨著情勢的發展，『國家安全法』已經凌駕於『基本法』之上。」

她說，盡管外籍法官不太可能被安排審理國安案件，但他們仍需整個體系「背書」。許多她認識的香港法律人正以最大努力維護專業與獨立，但他們終將難以成功。

何熙怡又表示，壹傳媒創辦人黎智英不被允許聘請英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其辯護，已成為北京直接干預香港法院的明確案例。「你不想成為這樣一個司法體系的一部分，你就是不會」。她表示感到非常遺憾及惋惜。

黎智英被控違反「香港國安法」的「串謀勾結外國勢力」罪，2022年獲香港終審法院批准由歐文代表抗辯，其後港府提請全國人大釋法。同年全國人大就「香港國安法」第14條及47條作出解釋，指出海外律師能否參與國安案件屬於需要特首認定的問題。

香港政府發言人4日表示，何熙怡對「香港國安法」及有關香港法治及獨立司法權的言論與事實不符，尤其她指所謂「國安法已凌駕『基本法』」這點絕不正確，有違事實。何熙怡在2021年向司法機構表示因私人原因不續任，這與她現時的說法有差異。

發言人表示，「香港國安法」填補香港維護國家安全法律制度和執行機制的短板漏洞，同時依法保護「基本法」規定的權利和自由。

發言人表示，全國人大常委會2022年就「香港國安法」釋法，是釐清有關法律規定的含義和適用法律的依據，絕不存在損害香港法院受「基本法」保障的獨立審判權和終審權。有關具體案件和爭議最終交由香港自行解決。

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發言人表示，終審法院目前有6名分別來自英國、澳洲和紐西蘭的非常任法官。

由2024年至今，香港終審法院已有6名海外非常任法官先後不續任或提早請辭。其中英籍法官岑耀信（Jonathan Sumption）曾在金融時報撰文，表示香港曾是充滿活力和政治多元的社會，但正慢慢變成「極權社會」。（編輯:陳鎧妤/張淑伶）1140706