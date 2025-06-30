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香港移交28週年 陸委會報告：國安紅線蔓延擴張

2025/6/30 15:13
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（中央社記者謝怡璇台北30日電）明天是香港主權移交28週年，陸委會今天發表報告指出，中共對港國安紅線從「愛國者治港」限縮政治參與，延伸到商人需愛國，國安條款也擴張至餐飲、娛樂等行業，新聞自由及藝文創作領域情況等持續惡化。

陸委會針對今天發表的「香港移交28週年情勢研析報告」表示，香港移交之初，中共承諾「港人治港、高度自治」，自由如常。惟移交28年後，國安紅線由「愛國者治港」的限縮政治參與，延伸至商人需愛國、維護國安，再到納入「習近平思想」的愛國主義教育，香港社會已受到全面監控，「一國兩制」由「港人治港、高度自治」，逐漸質變為「中央治港、全面管治」。

陸委會報告提到，北京2014年在「一國兩制」白皮書宣稱「高度自治」不是完全自治，中央要落實「全面管治」後，進一步詮釋「港人治港」並非只由港人治港，而是「中央也要治港」。

此後，中共駐港國安公署與香港警方國安處今年6月更「聯合查案」，港府雖強調執法行動均由香港警方負責，仍引起是否將開「送中」首例的擔憂。另外，創黨逾30年的民主黨宣布解散，政治異議聲音續遭壓制。

同時，中共高層涉港言論因應國際局勢，促香港「統一戰線、勇於鬥爭」，並將國安要求擴及貿易打壓、金融風險、海外利益等非傳統安全領域。

另在中共政策方針下，陸港持續推進區域整合及各領域合作，包括簽署關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）服務貿易協議之第二份修訂協議，宣布人民幣貿易融資流動資金安排等措施；香港續與中國大陸城市就經貿投資、旅遊、人才等領域合作，中國大陸亦派遣公務員至港府觀摩交流。

報告提到，在社會管制層面上，除集會遊行、組織工會，擔任社工、教師、公務員，場地租借、電影審批、招標文件等外，國安條款今年擴張至香港的餐飲業、娛樂業、休閒場所等。在青年與教育領域上，各級學校被要求審查校外合作機構及參與人員背景，是否有「反中亂港」行為；新聞自由、藝文創作領域情況持續惡化。

報告引述香港特首李家超表示，「港版國安法」實施5年來，共332人涉國安罪行被捕。而民主派初選案重判、壹傳媒創辦人黎智英還押候審逾4年，香港移交以來首次有新聞工作者因報導而被控煽動罪成立，以及涉國安罪名被通緝者財產遭沒收的首例。

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在經濟層面，國際評比機構惠譽、標普、穆迪相繼將香港信用評級調高至穩定；「世界經濟自由度2024年度報告」評價香港為全球最自由經濟體。香港仍維持獨立關稅區地位，以及港幣與美元聯繫匯率制度。惟中國大陸對其經濟影響持續加深，以及美中對抗、地緣政治等因素，對香港經濟發展帶來風險與挑戰。

台港關係方面，報告提到，台港民間經貿及人員往來仍頻密。香港為台灣第5大貿易夥伴及第3大出口市場，台灣為香港第2大貿易夥伴；雙方人員往來逾百萬人次，互為對方第2大客源市場。（編輯：邱國強）1140630

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