颱風丹娜絲來襲 陳世凱視察公路整備

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（中央社記者余曉涵台北6日電）颱風丹娜絲來襲，交通部長陳世凱今天至公路局南分局視察公路防災整備情形。陳世凱說，下午台鐵南迴線停駛後，台9線將成為台東往返西部的重要公路，要避免人車受困的狀況。

颱風丹娜絲今天下午2時的中心位置在北緯22.1度，東經118.8度，即在澎湖的南南西方約180公里之處，以每小時27轉21公里速度，向北北東進行。

公路局發布新聞稿表示，陳世凱赴公路局南分局視察公路防災整備情形，聽取各機關報告防颱整備及應變辦理情形後，慰勉應變留守人員辛勞，並期許防颱工作應料敵從寬，確實維護用路人安全，而防災工作務必備妥相關搶救災資源及加強橫向聯防，並注意自身安全。

公路局表示，將視風雨狀況依序發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全，首波警戒路段有台20線（南橫公路）、台9線（南迴公路）、台29線那瑪夏路段及台18線阿里山公路等，並依即時氣象情資滾動檢討機動調整。

陳世凱指示公路局，台9線南迴公路於下午台鐵停駛後，將成為台東地區往返西部地區的重要維生公路，這次颱風期間將面臨強降風、強風及浪襲多重挑戰，公路局務必加強守視、預先管制，避免人車受困，並於颱風過後第一時間辦理路容清理，恢復公路正常通行。

陳世凱呼籲用路人密切注意公路災情及警戒訊息，提前規劃行程，遠離易致災及受困區域。

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另外，觀光署表示，受到丹娜絲影響，2025野柳石光夜訪女王活動從今天晚間起到8日晚間暫停開放，相關燈光裝置將同步熄燈。

活動預計9日晚間恢復開放，實際開放狀況及區域將視颱風動態滾動式調整，為補償遊客因颱風期間無法觀賞的遺憾，當日將提供免費入場，已購買6日到8日票券的旅客可申請全額退票或在13日前擇期入園。（編輯：管中維）1140706