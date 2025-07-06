中國行動電源大廠羅馬仕 宣布停工停產6個月

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（中央社記者李雅雯上海6日電）中國行動電源大廠羅馬仕（ROMOSS）今天凌晨發布停工停產通知，停工時間為明天起持續6個月。羅馬仕近期深陷品牌信任危機，產品安全備受質疑，甫於3日澄清倒閉傳聞。

據澎湃新聞6日報導，羅馬仕今天凌晨發布停工停產放假通知。羅馬仕在這份通知中表示，「隨著市場環境的不斷變化和公司業務的發展需要，經公司股東會研究決定，近段時間公司停工停產」。

停工時間為7日起持續6個月，若有延長或是提前結束，將會另外通知。除了召回相關員工以外，其餘員工停工停產，工資政策將按法規發給，社保公積金在停工停產期間將按最低工資標準繳納。

羅馬仕近期深陷產品安全風暴中，一度被傳出即將倒閉，羅馬仕於3日深夜透過官方微博表示，「沒有倒閉，感謝關心，（一）定將努力解決所有朋友、用戶及合作夥伴的一切問題」。

據羅馬仕官網簡介，深圳羅馬仕科技有限公司是2012年在廣東深圳創立的國家高新技術企業，專注於行動電源、戶外移動電源、電源線與其他等3C周邊產品，產品年出貨量達5000萬件以上，在東亞、東南亞、南非等地區熱銷。

羅馬仕6月發布召回一批行動電源公告，召回2023年6月5日至2024年7月31日期間製造的部分羅馬仕行動電源，涉及3個型號，計49.1745萬台。這波召回原因為，產品使用的電芯原材料可能存在過熱問題。

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北京多所大學院校日前建議師生停止使用羅馬仕產品，警示其有較高自燃風險。中國國家市場監管總局全國認證認可資訊公共服務平台6月20日資料顯示，羅馬仕與相關公司行動電源3C認證（China Compulsory Certification，中國強制性產品認證）被大批撤銷。

綜合界面新聞、紅星新聞報導，多名羅馬仕員工表示，想前往深圳辦公室拿取私人物品時，發現門禁許可權已經被取消；有數名消費者在羅馬仕淘寶官方店申請退款，由於賣家帳戶餘額不夠，暫未能完成退貨退款。（編輯：周慧盈）1140706