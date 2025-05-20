光寶科重返電腦展衝刺AI 今年營運拚返成長軌道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北20日電）光寶科衝刺AI商機，睽違多年後，今年再度重返台北國際電腦展（COMPUTEX），董事長宋明峰今天表示，現在是AI浪潮驅動產業轉型的關鍵時刻，光寶科已成功從電源管理，擴展至資料中心等級的系統方案，今年營運將全力返回成長軌道。

光寶科今天一早舉行股東常會，公司去年營收新台幣1371億元，年減7.56%；歸屬母公司淨利119.41億元，年減18%，每股稅後純益5.21元，今天股東會通過全年每股配發現金股利4.5元。

另外光寶科今天也進行董事改選，新任董事當選名單包括宋明峰、宋恭源，大松投資法人代表張孝威、邱森彬、黃碧琴，以及4席獨立董事薛明玲、楊麒令、盧明光、丁予康。之後召開董事會，一致推舉宋明峰續任董事長。

股東會結束後，光寶科主管群隨即轉往南港展覽館，參加台北國際電腦展，此為光寶科睽違多年後，再度重返COMPUTEX。

宋明峰表示，今年是光寶科50歲生日，公司近幾年的轉型策略已見成效，光寶科鎖定雲端及物聯網，與光電部門等高價值事業，去年兩者合計營收比重已提升至接近6成，帶動公司獲利能力提升。

光寶科去年由於結構調整，營收、獲利衰退，宋明峰表示，今年是光寶科的轉折年，公司過去幾年的精實聚焦策略告一段落，在產品結構優化、導入數位化營運管理與AI工具，以及加速全球化布局下，今年營運要全力返回成長軌道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宋明峰認為，現在是AI浪潮驅動產業轉型的關鍵時刻，公司已經成功從電源管理，擴展至資料中心等級的系統方案，可望在這波AI商機浪潮中取得一席之地。

今天電腦展中，光寶科展出整合AI伺服器電源、機櫃與液冷系統的完整解決方案，以及綠色資料中心、AI-RAN等最新技術成果。除了熱門的GB200以及第3季即將推出的GB300，就連輝達（NVIDIA）預計明後年推出的下世代AI伺服器晶片架構Rubin和Rubin Ultra，光寶科也都已經有相對應的電源解決方案。（編輯：林家嫻）1140520