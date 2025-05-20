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台積電紅翻黑 台股反彈乏力震盪收漲2點

2025/5/20 13:56（5/20 14:09 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北20日電）台股今天開高震盪，午盤漲幅收斂後一度翻黑，終場上漲2.2點，終場收21526.03點，漲幅0.01%；權王台積電開高後，午盤翻黑，最後收978元，下跌6元。

法人表示，台指期明天結算，台股今天出現高檔震盪，資金在找新主流，因此出現多空分歧。

台股今天微幅收漲，成交值新台幣2723.37億元，電子股下跌0.08%、金融股上漲0.52%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.29%。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天開展，不過鴻海開高後，以154元平盤作收、聯發科股價為1315元，上漲5元。AI概念股中，廣達、緯創皆上漲0.5元；散熱雙雄奇鋐和雙鴻終場分別上漲3元和5元。

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IC設計概念股今天表現強勢，股后世芯-KY和聯傑分別以2865元和27.35元攻上漲停；股王信驊上漲220元，收3675元。

記憶體概念股中，愛普終場上漲4.86%、群聯上漲3.49%、創見上漲0.49%。（編輯：楊凱翔）1140520

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