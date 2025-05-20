黃仁勳現身聯發科主題演講 蔡力行送通化夜市水果

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（中央社記者吳家豪、張建中台北20日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身聯發科執行長蔡力行主題演講，他表示，輝達與聯發科在NVLink Fusion合作，可以連接到任何生態系，將創造雙贏局面。蔡力行還為黃仁勳準備他喜愛的通化夜市「Fruit Lady」鮮切水果。

蔡力行今天在COMPUTEX主題演講中，述說聯發科與輝達的緊密合作關係。他指出，聯發科採用輝達NVLink Fusion打造客製化晶片，並與輝達在雲端開發者AI超級電腦DGX Spark及GB10 Grace-Blackwell超級晶片合作。

蔡力行在播放3月GTC大會黃仁勳演講片段影片後，介紹黃仁勳出場。蔡力行說，不知道輝達怎麼在1年內處理這麼多的新事物。黃仁勳回說，很簡單。

黃仁勳表示，很愛輝達與聯發科的合作關係，聯發科有很多AI研究人員，雙方在DGX Spark合作，啟發輝達想出NVLink Fusion平台。

黃仁勳說，NVLink Fusion不只是一台虛擬化電腦，還可以連結自己的矽智財（IP），聯發科與輝達可以連接到任何生態系，這將創造雙贏局面。

蔡力行表示，聯發科工程師很享受跟團隊一起工作，為地球打造AI基礎設施。黃仁勳說，「因為我們人很好」，每個產業都會要有AI基礎設施。

蔡力行感謝輝達對於聯發科的支持，黃仁勳說，從30歲出頭就開始跟蔡力行合作，「當時他比我現在還年輕」。

蔡力行今年3月參加輝達GTC大會，在會前訪問活動中，黃仁勳為他送上早餐。蔡力行回憶說，當時只吃了一口，因為有太多人看著他。

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蔡力行今天特別為黃仁勳準備了一樣東西，是黃仁勳最喜歡的通化夜市「Fruit Lady」鮮切水果，有番茄、芒果青和芭樂。

黃仁勳笑著回答，以為會是很棒的威士忌。他稱讚芒果青是台灣的「黃金」，非常好吃。（編輯：張良知）1140520