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與輝達合作AI基礎設施 國科會：雙方規劃討論中

2025/5/20 15:15（5/20 15:37 更新）
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輝達執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講中宣布將與鴻海、國科會、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北20日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天於台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講，宣布將與國科會、鴻海、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設。國科會今天說明，相關合作內容，雙方正在規劃討論中，將適時對外說明。

國科會今天回覆媒體提問指出，有關黃仁勳宣布要在台灣蓋首座AI基礎設施，相關合作內容，雙方正在規劃討論中，將適時對外說明。

除了上述合作之外，國科會轄下國研院近日表示，因應人工智慧（AI）應用快速擴展與多元化需求，攜手多單位共同成立「台灣算力聯盟」，致力於強化台灣的算力戰略布局，提升在全球數位競爭中的韌性與影響力。

國研院指出，台灣算力聯盟是打造公私協力合作平台、凝聚頂尖力量為願景，整合資源，推動主權AI，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。籌備階段由國網中心發起，結合AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等單位共同推動。

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國研院表示，聯盟運作初期將以會員間的算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。

此外，國研院國網中心近年持續推動台灣超級電腦建置，其中，最新一代AI超級電腦「晶創25」，系統正是採用輝達H100 GPU，總算力將達16 Petaflops（1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），可用於提升AI模型訓練與科學模擬的運算效率。（編輯：潘羿菁）1140520

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