國科會攜手亞馬遜Kuiper 打造台灣低軌通訊衛星網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）提升國家通訊韌性，國科會主委吳誠文接受中央社專訪表示，台灣正與亞馬遜旗下網路衛星系統部門Kuiper洽談合作，未來台灣的低軌通訊衛星若有需要，可以與其衛星互通，此合作將可望有助於台灣強化「星網」布局；同時，攸關台灣自主發射能力的火箭研發基地將落腳台南，最快明年啟動基地建設。

總統賴清德上任後宣示「競逐太空、探索海洋」，肩負科技政策規劃的吳誠文，因應太空產業發展趨勢，如火如荼修正第3期太空科技長程發展計畫，並制定次世代通訊科技發展方案，同時，海洋科技與產業發展方案的規劃正在籌備當中。

吳誠文接受中央社專訪時指出，現在正值明年度預算編列期間，國科會原規劃科技預算將成長至新台幣1800億元，但新版財劃法通過後，主計總處已請國科會重新盤點。他坦言，學界的基礎科研經費很重要，太空、海洋計畫也都需要錢，但現在就連明年科技預算能否與今年持平，都無法確定。

在公部門預算有限之下，第3期太空計畫修正後最大的轉變在於「產業化」，吳誠文表示，台灣的精密製造、民間產業力量非常強大，政府要好好與之合作，且就連美國政府都不可能自己部署完整的低軌通訊衛星星系，像這樣動輒需發射數千顆衛星的龐大工程，都是仰賴產業界的力量來實現。

吳誠文說，行政院預計近期核定第3期太空計畫修正案，接下來將結合正在規劃中的次世代通訊科技發展方案，由國家太空中心（TASA）攜手民間企業，從系統設計到零組件製造，打造太空民主供應鏈，鏈結美國、歐洲、日本等國際合作夥伴，共同開發全球市場。

吳誠文指出，通訊衛星所需的地面設備、終端設備技術，與過去台灣廠商在做的傳統地面通訊規格不同，所以除了太空上的衛星之外，更多的地面站設備與終端設備，都需要新技術的開發，所以新的商機更大，業者必須掌握新技術，才能在激烈的太空經濟競賽中占有一席之地，也因此，近期除愈來愈多新創公司加入太空民主供應鏈，也有IC設計、電子設備大廠看準衛星應用前景，表達參與意願。

此外，第3期太空計畫修正後將正式納入自主開發的2+4顆低軌通訊衛星，搭配與Kuiper的合作，打造台灣「星網」，2顆實驗型衛星中的第1顆預計2027年升空，與業界攜手研製的4顆衛星則最快2029年發射。

吳誠文指出，亞馬遜（Amazon）旗下網路衛星部門Kuiper，其系統服務網絡遍及地面、空中、海上，能滿足台灣的需求，且Kuiper在合作洽商中承諾，未來台灣的低軌通訊衛星若有需要，可以與Kuiper衛星互通，強化台灣「星網」布局，提升通訊韌性與國家安全。

據了解，Kuiper亦將與台灣合作衛星間光通鏈路的通連技術。所謂衛星間光通鏈路的通連技術，是指衛星之間可直接進行高速資料傳輸，無需依賴地面站中繼，從而形成「太空中的網路骨幹」，不僅可支援偏遠地區的通訊，也能在地面系統中斷時，維持基本通訊能力。

吳誠文說，如此一來，台灣成為亞馬遜的合作夥伴，將來Kuiper衛星製造，台灣廠商也會扮演重要角色，事實上「他們（亞馬遜）現在非常信賴台灣」，美國擁有世界一流的衛星設計能力，台灣可以為其生產，在這樣的互惠合作模式下，台廠技術會進步很快。

第3期太空計畫修正案中，攸關台灣自主發射能力的火箭亦是關鍵，吳誠文指出，將在台南設立火箭研發基地，但他強調，這與國家發射場定位不同，基地內是從事研發、組裝，不會點火試驗，民眾可以安心。

根據規劃，火箭研發基地建設經費來源為公共建設預算，最快將於明年啟動基地建設。

透過 Google News 追蹤中央社

談及海洋探索，吳誠文表示，這是國科會下一階段的重要任務，台灣四面環海，卻因為歷史背景因素，長年以來未能培養出親近海洋的文化。

吳誠文指出，國科會預計明年提出海洋科技與產業發展方案，探索海洋的各種面向，包含生態保育、休閒娛樂、資源探勘等，並在台灣東部設立國際觀測站，強化與國際鏈結，甚至引入產業力量，擴大海研船量能，提升台灣在全球海洋研究的貢獻。（編輯：潘羿菁）1140517