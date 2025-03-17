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吳誠文：台灣海纜被破壞 與Kuiper等合作促通訊韌性

2025/3/17 12:43
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（中央社記者張璦台北17日電）國科會主委吳誠文今天指出，台灣海纜被刻意破壞的情況益發嚴重，若預算沒有受影響，第1顆B5G低軌通訊衛星會如期在民國116年發射，國際合作方面，除目前的OneWeb，明年也可能會由亞馬遜（Amazon）的Kuiper提供額外服務，以強化通訊韌性。

吳誠文今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備質詢，民進黨立委郭昱晴質詢時指出，台灣海底電纜斷裂引發社會矚目，而低軌通訊衛星在國防層面居重要地位，關心政府強化台灣通訊韌性方針為何。

吳誠文回應，如果預算沒有影響的話，台灣會如期在116年發射第1顆B5G低軌通訊衛星；同時，台灣目前與國際衛星業者Eutelsat OneWeb合作，但OneWeb服務頻寬較小，所以也正在與其他廠商洽談，「很有可能明年會由美國Amazon Kuiper提供額外服務」。

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吳誠文進一步指出，政府也同步在尋找可能的美國公司，提供中高軌衛星服務。

吳誠文說，海纜被刻意破壞的情況愈來愈嚴重，也造成民眾反感，因此政府必須加速衛星通訊能力的部署，強化韌性。（編輯：林家嫻）1140317

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