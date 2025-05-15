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視察福衛八號 總統：積極部署新世代多軌道通訊衛星

2025/5/15 18:26（5/15 18:36 更新）
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總統賴清德15日上午視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果，並期勉大家全力以赴，6月底前完成「福衛八號」所有環境測試與驗證工作，為啟運及發射做好萬全準備。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年5月15日
總統賴清德15日上午視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果，並期勉大家全力以赴，6月底前完成「福衛八號」所有環境測試與驗證工作，為啟運及發射做好萬全準備。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年5月15日
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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統賴清德今天表示，「福衛八號」是台灣競逐太空的重要里程碑；未來政府會從法制、預算、人才等面向，建構自製衛星，也會積極部署下個世代的多軌道通訊衛星，提升國家數位韌性。他期勉6月底前完成「福衛八號」所有環境測試與驗證工作，為啟運及發射做好萬全準備。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、國家科學及技術委員會主任委員吳誠文、國家太空中心主任吳宗信等人陪同下視察國家太空中心「福衛八號」進展及產業深耕計畫成果，總統抵達後，由吳誠文陪同參觀整測廠房，接著至衛星操控中心聽取吳宗信簡報，以及了解太空產業計畫成果及太空產業元件研發成果。

總統提到520就職演說中提及的國家產業3大方向，第一是「前瞻未來，智慧永續」。第二是「競逐太空，探索海洋」；第三是「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。未來的太空科技，如果能將衛星智慧化，就有辦法立足台灣，行銷全世界，大家都要有這樣的抱負。

總統提及在行政院長任內，核定「第三期國家太空科技發展長程計畫」。現在身為總統，要將計畫延長及調整，展現決心。探索太空一直是人類共同的夢想，如今，太空科技與產業更成為全球蓬勃發展的戰略領域，特別是太空科技產業中，遙測、通訊、導航等民生及非民生應用，都是現代國家不可或缺的韌性基礎建設。

總統認為，台灣不只要掌握全球趨勢，也要善用自身科技優勢，持續在全球太空科技產業鏈中扮演關鍵角色。更重要的是，要讓屬於全人類的太空夢，在台灣落地生根、成長茁壯。

總統表示，「福衛八號」代表著台灣的太空夢，更是競逐太空的重要里程碑。它是「第三期國家太空科技發展長程計畫」的第一個計畫，除了為台灣建構更高解析度、更綿密的國土監測網絡，更是讓台灣競逐太空、邁向國際低軌道衛星市場的基石。

總統提到，「福衛八號」從設計、製造到整合測試，除了有超過20家產學研單位共同參與，更有高達84%的關鍵元件完全由國內團隊自主研發，展現國內強大的自主整合能力，穩健打造出屬於台灣的太空產業供應鏈。

總統說，未來隨著「福衛八號」衛星逐步完成部署，將會建立每日多次取像、全球覆蓋的高解析度光學遙測星系，大幅提升地表影像獲取能力，可以廣泛應用在國土安全、環境監控及災防應變領域，進一步增強台灣的安全韌性。

更重要的是，總統表示，這段發展過程所累積的技術與經驗，將結合台灣既有的資通訊、精密機械、電機等產業優勢，協助台灣太空產業練兵，穩健邁向國際太空市場。

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他提到，政府也會從法制、預算、人才等面向，繼續致力推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」。除了建構自製衛星，也積極與國際合作，部署下個世代的多軌道通訊衛星，讓通訊服務涵蓋全台，提升國家數位韌性。同時，持續推動「B5G低軌通訊衛星計畫」，提升台灣太空通訊衛星科技的自製量能，以建立更具韌性的通訊能力，因應未來產業轉型、智慧生活及國家安全等需求，讓台灣在全球低軌通訊產業中占有一席之地。

總統強調，太空科技是一場漫長的挑戰，更攸關台灣的產業升級及國家安全。請大家繼續全力以赴，在今年6月底前，完成「福衛八號」所有的環境測試與驗證工作，為啟運及發射做好萬全準備。（編輯：林興盟）1140515

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