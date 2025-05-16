國研院攜手公私部門創台灣算力聯盟 促資源共享媒合

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（中央社記者羅元駿台北16日電）因應算力成驅動人工智慧（AI）的基礎，國研院今天表示，由國家高速網路與計算中心發起，聯手台灣指標性算力提供者與應用單位，共同成立「台灣算力聯盟」，推動主權AI；聯盟運作初期將以會員間的算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。

國研院今天發布新聞稿指出，因應人工智慧應用快速擴展與多元化需求，算力已成為驅動AI發展的核心基礎設施，日前攜手多單位共同成立「台灣算力聯盟」，將致力於強化台灣的算力戰略布局，提升在全球數位競爭中的韌性與影響力。

國研院說明，台灣算力聯盟是打造公私協力合作平台、凝聚頂尖力量為願景，整合資源，促進交流，推動主權AI，並建構自主、可信、可持續的算力生態系。籌備階段由國網中心發起，結合AMD、交通部中央氣象署、友崴超級運算、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團等單位共同推動。

國研院表示，聯盟運作初期將以會員間的算力資訊交流及相互支援為基礎，促進算力資源的共享與媒合。聯盟也將致力整合台灣的整體算力資源，攜手支持AI應用發展；同時推動AI主權發展及深化公私部門合作，強化自主技術的開發與應用。

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國研院指出，台灣算力聯盟是非法人、非營利性質的合作平台，開放具備算力基礎、技術應用或推廣實績的單位參與。

國研院補充，根據啟動大會所討論並共識的聯盟規章，聯盟核心宗旨包括整合與展示台灣具代表性的算力資源及技術服務資訊，並建立平台的對外曝光窗口，促進成員間的能見度與合作媒合；支援政府主權AI、雲端服務及算力布局策略，串聯產業界、學研界與公共單位的多元需求，提升台灣在國際舞台上的能見度與競爭力。（編輯：楊蘭軒）1140516