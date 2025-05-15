政院力拚智慧機器人產業 估5年內產值增至500億

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（中央社記者賴于榛台北15日電）為打造台灣成為人工智慧之島，行政院會今天通過「智慧機器人產業推動方案」，力拚培育具系統開發能力的機器人新創公司，5年內將專業用服務型機器人產值由新台幣40億元擴大至500億元。

為解決勞動力短缺、高齡照護需求、建立台灣自主智慧型機器人產業鏈，將台灣打造成智慧之島，行政院會今天通過國科會所提「智慧機器人產業推動方案」，預計透過布局關鍵技術、建立產業生態系，以及制定資安、標準及法規，還有人才培育及應用推廣等策略，達成3大目標。

國科會工程處長洪樂文在政院會後記者會說明，3大目標包含，1、透過機器人中心和前瞻研發的補助，培育具系統開發能力的機器人新創公司；2、擴大智慧機器人國內產值，完善供應鏈及產業生態系，促成專業用服務型機器人產值在5年內由40億元擴大至500億元；3、提升智慧機器人社會普及度，將所開發的服務型機器人導入人力密集的應用場域，因應國內勞動力不足的挑戰。

至於智慧機器人系統新創的經費部分，洪樂文說，將由行政院國家發展基金匡列100億元資金支應，由政府結合民間專業投資機構，共同投資發展智慧機器人相關企業。

洪樂文提到，透過國科會在沙崙設立的智慧機器人研究中心，以及經濟部在六甲設立的智慧機器人創新與應用研發中心，銜接柳科三期的機器人製造基地，將成為半導體S廊帶中的一環，共同構築大南方新矽谷的科技廊帶。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰談話指出，台灣在半導體及資通訊科技領域已經有相當顯著成果，讓智慧機器人產業發展具備良好的基礎條件，但台灣的智慧機器人產業仍處於起步階段，必須迎頭趕上，加速智慧機器人應用落地，並確保國家資通安全，因應社會未來各種需求，強化國際競爭力。

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媒體詢問，台灣發展機器人產業如何趕上國際趨勢，國科會副主委陳炳宇說，台灣在機器人產業的投入稍微落後，但這不代表不該投入，且實際上，台灣很多廠商都有參與機器人產業的關鍵零組件，只是比較欠缺系統整合，此次才會希望透過這個方案從上游整合，迎頭趕上國際。

國科會主委吳誠文昨天表示，期待推動台灣品牌的智慧機器人，至於鎖定的應用場域，將先以智慧醫療、旅宿餐飲業的應用為主，估算計畫上路2年就會有產品進入應用市場。（編輯：萬淑彰）1140515