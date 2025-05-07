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長佳智能醫療照護機器人拚明年底取證 量產無時間表

2025/5/7 18:16
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（中央社記者何秀玲台北7日電）醫療人工智慧軟體龍頭大廠長佳智能董事長陳明豐表示，今年與記憶體大廠群聯電子合資成立長聯科技，希望明年底醫療照護型機器人能通過台灣TFDA許可，進而量產，減少醫院和醫療人員工作負擔；至於量產時間，他表示希望越快越好，但未有時間表。

長佳智能今天舉辦法說會，陳明豐親自主持。他表示，長佳智能產品內容有3大類，首先是醫療大數據，例如醫療疾病及用藥數據洞見；其次為雲端生醫平台，例如基因檢測AI分析平台；最後是醫療人工智慧，比如心電圖分析軟體。長佳智能現有客戶全球有50多家醫療機構與經銷商。

談到今年與群聯電子合資成立長聯科技，陳明豐表示，群聯電子負責系統設計整合與軟體設計開發，以及導入關鍵技術；長佳智能負責公司運營管理、醫療器材取證和開發人工智慧軟體，並有中國醫藥大學附設醫院進行場域驗證，希望明年底醫療照護型機器人能通過台灣TFDA許可，進而讓產品量產上市，但未有時間表。

陳明豐說，醫療照護型機器人不可能完全取代醫護人員，不過仍可做一些常態性工作，比如送藥、量體溫等。

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不過，他也表示，政府對醫療機器人尚未有完整的使用規畫，僅有想法還沒看到雛形；另外則是醫院的硬體裝置和規格，甚至動線，是否適合讓機器人進入等，都是挑戰之一。

在公司展望，陳明豐說，未來仍希望運用生成式AI，以提升效率和品質，並成為國際級醫療大數據的重要據點，也希望引進策略夥伴，經由授權、技轉、共同開發、併購和合併，以深化與國內外軟硬體企業合作，整合資源，並加速國際化。（編輯：林家嫻）1140507

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