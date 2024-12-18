魏哲家點名看好 政府將啟動智慧機器人新科技方案

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（中央社記者張璦台北18日電）針對台積電董事長魏哲家指多功能機器人是未來重要發展方向，督導科技政策的行政院政委吳誠文今天表示，政府將啟動智慧機器人新科技方案，協助台灣發展各式各樣的人工智慧系統應用，以因應現在高齡化、人力不足、國防需求等。

每4年召開1次的行政院全國科學技術會議16日登場，聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，議程一共3天，今天發布總結報告並召開記者會。

台積電董事長魏哲家16日出席全國科學技術會議引言時提到，他日前與全球最有錢的企業家聊天，均認為多功能機器人是重要發展方向，也認為台灣可積極布局無人機，一席話立刻受到市場高度關注。

今天列席記者會的經濟部次長何晉滄表示，台灣現正形成以漢翔為主的無人機產業聯盟，對接包括美國等民主國家供應鏈產業，因應這些需求，台灣將打造全方位無人機產業鏈，軍用商規部分現正跟國防部合作中，日後會對外公布細節。

何晉滄進一步指出，目前在嘉義有無人機基地，也已有廠商進駐，希望這一產業聚落慢慢對接國外大廠需求，並合作發展相關關鍵零組件，使台灣無人機產業產值從目前的新台幣30億元，成長到2028年300億元規模。

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根據全國科學技術會議議題草案指出，由於無人機涉及資安、國安疑慮，歐美陸續禁用紅色供應鏈零組件，因此政府擬透過強化自主關鍵技術與開發核心系統打造無人機產業聚落、布局國際市場等3大措施，使台灣成為亞太第一無人機民主供應鏈中心。

有關機器人發展部分，吳誠文在記者會中表示，根據這次全科會的重要決議事項，國科會科技辦公室將開始啟動智慧機器人新科技方案，協助台灣發展各式各樣的人工智慧系統應用，以因應高齡化、人力不足、國防等需求。（編輯：林淑媛）1131218