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經部攜手達明開發智慧空氣採樣機器人 可節省4成人力

2024/12/5 15:44（12/5 15:56 更新）
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經濟部產業技術司於台灣醫療科技展設立專館，並於5日開幕，技術司副司長周崇斌（左3）表示，攜手達明機器人投入開發「智慧空氣採樣機器人」，鎖定生技廠房，期盼協助業者緩解人力缺乏、交叉汙染等風險。中央社記者劉千綾攝 113年12月5日
經濟部產業技術司於台灣醫療科技展設立專館，並於5日開幕，技術司副司長周崇斌（左3）表示，攜手達明機器人投入開發「智慧空氣採樣機器人」，鎖定生技廠房，期盼協助業者緩解人力缺乏、交叉汙染等風險。中央社記者劉千綾攝 113年12月5日
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（中央社記者劉千綾、何秀玲台北5日電）經濟部技術司攜手廣達集團旗下達明機器人，共同開發台灣首創「智慧空氣採樣機器人」，鎖定生技廠房應用，不僅能採集比PM2.5更微小的細菌，也可客製化打造智慧環控即時地圖，估計最高可節省4成人力，發展朝向智慧機器人的照護或醫療應用。

2024台灣醫療科技展今天開幕，經濟部產業技術司在科專成果主題館攜手工研院、金屬中心及生技中心等3大法人，展示14項前瞻醫療科技，瞄準智慧醫材、數位療法、精準檢測、植入式醫材需求，其中包括2項機器人技術，軟性管狀醫療手術機器人系統和智慧空氣採樣機器人。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，2023年台灣生醫產業營業額已突破新台幣7500億元，顯示出台灣生醫產業的規模及競爭優勢持續擴大，發展潛力不斷成長。台灣明年將邁入超高齡社會，醫療結構及健康照護迎來巨大的挑戰，運用智慧醫療科技成為重要的關鍵解方，當勞動人口短缺，智慧機器人照護或醫療應用成關注。

周崇斌指出，今天展出的「智慧空氣採樣機器人」鎖定生技廠房，期盼協助業者緩解人力缺乏、交叉汙染等風險，更重要的是已攜手達明機器人投入合作，助產業邁向生技高值化進而提高台灣智慧醫療產業競爭力，共同打造健康台灣。

技術司表示，智慧空氣採樣機器人為國內首創，不僅能採集比PM2.5更微小、更不易捕捉的細菌，也可客製化打造「智慧環控即時地圖」，用紅黃綠3色燈號，判別汙染區域一目了然，自動採樣還可省下3至4成人力負擔，目前正與達明機器人展開合作。

達明機器人營運長黃識忠受訪表示，考量照護人力吃緊的大環境之下，護理師應該更關注與病人的互動，而不是在器材搬運或廢棄物的處理，透過機器人可降低勞務，讓護理師更有時間能與病人互動。

未來AI技術導入機器人方面，他說，目前達明機器人已運用在產業界，有品管工作，可協助挑出產品瑕疵或是產品資料收集。AI結合智慧醫療方面，目前是與法人合作，如金屬中心和工研院正合作中。

他也表示，明年達明還會推出不同型號的機器人手臂，擴大運作範圍，也會加入許多AI功能。（編輯：潘羿菁）1131205

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