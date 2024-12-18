吳誠文：推晶片台灣隊 供應國家無人機太空系統需求

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（中央社記者張璦台北18日電）行政院政委、國科會主委吳誠文今天表示，將推出「晶片台灣隊」（Chip Team Taiwan）計畫，串連國內IC設計、製造、封測企業，供應台灣自身無人機、機器人、太空等各產業的系統需求，計畫細節將在幾個月內出爐。

每4年召開1次的行政院全國科學技術會議16日登場，聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，議程共3天，今天發布總結報告並召開記者會。

吳誠文在記者會回應中央社提問時表示，政府將推出「晶片台灣隊」，這一構想是從台灣重要的半導體產業與相關政策衍生出來，「不是我隨性講的」，現已著手規劃。

吳誠文說明，目前台灣半導體產業，除了還在發展中的半導體材料、設備等，從IC設計、晶圓製造到封裝測試，產業鏈已經非常完整。不過，產業鏈對接到的大部分是國外市場，也就是說，國內半導體產業產品，多半是提供給國外大客戶，而非國內自身產業需求。

吳誠文說，台灣半導體代工產業模式的成功，全世界羨慕，但過去台灣比較不擅長在終端市場進行創新產品的開發，因此台灣要發展主權AI，建造自己的終端應用系統、創新服務，實現均衡、健康、韌性台灣。

他舉例，政府宣誓要把無人機系統整體供應鏈，在台灣全部建起來，這需要厲害的IC設計、製造公司等，「現在開始我們會組台灣隊，來供應我們自己的系統需求」，支持智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續4大主軸的發展。

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除無人機，吳誠文表示，台灣還要發展太空、通訊衛星等產業，以及16日台積電董事長暨總裁魏哲家提到要發展多功能機器人，這些都需要晶片，台灣晶片製造實力世界有目共睹，所以當然不能讓台灣發展系統之際，還要從國外繞一圈進口相關系統晶片，畢竟這些晶片可能都是國外大廠委託台灣製造。

吳誠文強調，台灣會協助全世界民主自由友善國家，「請他們放心，不會（發生）在發展系統（時），只能去找紅色供應鏈（的情況）」， 台灣要建立安全、韌性供應鏈，「這就是我要推動Chip Team Taiwan最重要的願景」，細節在幾個月內會規劃出來，「想知道到底Team Members是哪些公司，先保密一下」，串聯起來後，會再對外報告。（編輯：楊蘭軒）1131218