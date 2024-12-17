機器人概念股強勢 台積電翻黑拖累台股收跌21.89點

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（中央社記者何秀玲台北17日電）美股16日多上揚，台股早盤上漲逾百點，台積電尾盤翻黑，收盤下跌10元，機器人概念股強漲；法人指出，週三台指期將結算，市場關注美國聯準會（Fed）即將公布的利率決策。

加權指數收盤下跌21.89點，以23018.01點作收，成交值新台幣3991.44億元，電子股下跌0.01%、金融股由紅翻黑下跌0.76%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.49%。

台積電跌10元以1075元作收，鴻海漲1元收183元，聯發科漲40元，收1425元。

台積電董事長魏哲家16日透露與全球最有錢企業家暢談，看好多功能機器人前景，機器人概念股多檔漲停，包括台灣精銳、亞光、全球傳動、上銀、聰泰分別以749元、144.5元、55.9元、270.5元、161元攻上漲停，穎漢、羅昇分別上漲5.9%、7.19%。

2024雙城論壇今天登場，上海副市長華源致詞說，將積極推動上海居民赴台團隊遊，路線一定包含北市，休閒觀光類股聞訊勁揚，包括五福一度以110元攻上漲停，收盤上漲近7%；雲品與富野皆上漲4%，山富漲6.52%、夏都漲2.01%。

航運類股方面，長榮航、華航分別漲1.6%、1.55%，台灣虎航漲0.4%。（編輯：張均懋）1131217