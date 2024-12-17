台積電盤中翻黑 台股漲點收斂至百點內

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（中央社記者何秀玲台北17日電）台股早盤開高，大漲逾百點，隨著盤中權王台積電翻黑，下跌5元，台股漲點收斂至百點內。台積電董事長魏哲家看好多功能機器人，帶動機器人概念股盤中走漲，博通AI客製化晶片（ASIC）在市場上脫穎而出，相關概念股也上揚。

截至10時56分，電子股上漲0.34%、金融股盤中由紅翻黑，下跌0.71%。代表中小型股票的櫃買指數上漲1.41%。

權值股方面，台積電盤中股價1080元，下跌5元；鴻海上漲1.5元至183.5元，聯發科上漲45元至1430元。

台積電董事長魏哲家昨天表示，台灣在人工智慧技術應用占有舉足輕重地位，他說日前與全球最有錢的企業家聊天，均認為多功能機器人是重要發展方向，此番言論也帶動機器人概念股今天走漲。

其中包括台灣精銳、亞光、全球傳動、上銀、聰泰分別以749元、144.5元、55.9元、270.5元、161元攻上漲停。

客製化晶片（ASIC）概念股中，世芯-KY以3320元攻上漲停，創意上漲逾8%。

資深分析師王兆立表示，今天台股資金動能不太夠，僅在次族群輪動；博通最新季度財報顯示，客製化晶片（ASIC）需求依舊暢旺，帶動ASIC題材發燒，台積電董事長魏哲家日前表示，多功能機器人是重要發展方向，今天也帶動機器人概念股表現強勢。

而PCB（印刷電路板）、CPO（矽光子及共同封裝光學元件）和BBU（電池備援電力模組）族群等短線熱門股，近期則出現回檔。

王兆立表示，從今天大盤指數來看，若台積電股價不動，指數就不會上漲太多。（編輯：林家嫻）1131217