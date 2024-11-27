三大法人賣超523億 外資大賣科技股買航空股

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（中央社記者何秀玲台北27日電）台股今天跌343.98點，收在22334.78點，三大法人合計賣超523.28億元。觀察外資買賣超個股，因美國總統當選人川普揚言對加、墨等國課徵25%關稅，外資大賣聯電、緯創、鴻海與廣達等科技股，買超前2名為航空股。

分析師表示，美國股市受到川普揚言提高關稅衝擊不大，台股未來應會出現箱型整理為主，28日為美國感恩節，美股將休市1天，可觀察之後美股對台股影響。

三大法人賣超台股523.28億元，其中，自營商賣超139.58億元，投信買超26.16億元，外資及陸資賣超409.86億元。

根據證交所資料，外資賣超前10名，聯電居冠遭賣超5萬8445張，其次為國泰永續高股息（00878）3萬5375張，其餘依序為群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、緯創、鴻海、復華台灣科技優息 （00929）、 廣達、 富邦金、力積電。

觀察外資買超前2名，居冠為華航4萬2284張，第2名為長榮航3萬820張。

資深分析師王兆立向中央社記者表示，今天除了美國新總統未來上任後的關稅影響帶來疑慮之外，2大PC大廠戴爾（Dell）以及惠普（HP）財務預測與展望都低於市場預期，致使盤後股價也大跌，連帶使AI相關概念股出現較重跌幅。

他認為，市場對於川普提高關稅有疑慮，不過美股看來受到衝擊不大，26日道瓊工業指數和標普500指數皆創下新高，主要是費城半導體指數下挫1.21%，台股是跟著美股走，理論上不至於出現連續性重挫，應會以箱型整理為主，可觀察未來1至3天內是否能重返季線22582點。（編輯：楊凱翔）1131127